https://sputnikarabic.ae/20221102/بعد-دخول-سفينة-عسكرية-صينية-لمياه-اليابان-معلومات-عن-القوات-البحرية-للدولتين-1069744384.html
بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين
بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، بينما يصنف الأسطول الياباني في المرتبة 19 عالميا 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:52+0000
2022-11-02T10:52+0000
2022-11-02T10:52+0000
رصد عسكري
الصين
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ترصد ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تتضمن إجمالي عدد الوحدات البحرية لكلا الدولتين وأنواعها.ما هي قدرات القوات البحرية الصينية؟تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 777 وحدة، تضم:ما هي قدرات القوات البحرية اليابانية؟تحتل القوات البحرية اليابانية المرتبة رقم 19 عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 155 وحدة، تضم:يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أنه تم إرسال قارب صاروخي وطائرات دورية لمراقبة مسارها.
https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/طوكيو-تعلن-دخول-سفينة-حربية-صينية-المياه-اليابانية-1069733525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، بينما يصنف الأسطول الياباني في المرتبة 19 عالميا
ترصد ذلك إحصائيات موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تتضمن إجمالي عدد الوحدات البحرية لكلا الدولتين وأنواعها.
ما هي قدرات القوات البحرية الصينية؟
تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية
التابعة لها إلى 777 وحدة، تضم:
ما هي قدرات القوات البحرية اليابانية؟
تحتل القوات البحرية اليابانية
المرتبة رقم 19 عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 155 وحدة، تضم:
يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية
للبلاد، مشيرة إلى أنه تم إرسال قارب صاروخي وطائرات دورية لمراقبة مسارها.