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https://sputnikarabic.ae/20221102/بعد-دخول-سفينة-عسكرية-صينية-لمياه-اليابان-معلومات-عن-القوات-البحرية-للدولتين-1069744384.html
بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين
بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، بينما يصنف الأسطول الياباني في المرتبة 19 عالميا 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:52+0000
2022-11-02T10:52+0000
رصد عسكري
الصين
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ترصد ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تتضمن إجمالي عدد الوحدات البحرية لكلا الدولتين وأنواعها.ما هي قدرات القوات البحرية الصينية؟تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 777 وحدة، تضم:ما هي قدرات القوات البحرية اليابانية؟تحتل القوات البحرية اليابانية المرتبة رقم 19 عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 155 وحدة، تضم:يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أنه تم إرسال قارب صاروخي وطائرات دورية لمراقبة مسارها.
https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/طوكيو-تعلن-دخول-سفينة-حربية-صينية-المياه-اليابانية-1069733525.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

بعد دخول سفينة عسكرية صينية لمياه اليابان... معلومات عن القوات البحرية للدولتين

10:52 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESSمدمرة يابانية
مدمرة يابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، بينما يصنف الأسطول الياباني في المرتبة 19 عالميا
ترصد ذلك إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تتضمن إجمالي عدد الوحدات البحرية لكلا الدولتين وأنواعها.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر, 16:11 GMT

ما هي قدرات القوات البحرية الصينية؟

تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 777 وحدة، تضم:
حاملتا طائرات.
حاملة مروحيات.
41 مدمرة.
49 فرقاطة.
70 كورفيت.
79 غواصة.
152 سفينة دورية.
22 ميناء.

ما هي قدرات القوات البحرية اليابانية؟

تحتل القوات البحرية اليابانية المرتبة رقم 19 عالميا بين أضخم 142 قوة بحرية في العالم ويصل إجمالي عدد الوحدات البحرية التابعة لها إلى 155 وحدة، تضم:
4 حاملات مروحيات.
36 مدمرة.
4 فرقاطات.
6 كورفيتات.
21 غواصة.
6 سفن دورية.
44 ميناء.
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
طوكيو تعلن دخول سفينة حربية صينية المياه اليابانية
05:41 GMT
يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أنه تم إرسال قارب صاروخي وطائرات دورية لمراقبة مسارها.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
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