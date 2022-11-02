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https://sputnikarabic.ae/20221102/بولندا-تبني-سياجا-على-الحدود-مع-روسيا-1069735941.html
بولندا تبني سياجا على الحدود مع روسيا
بولندا تبني سياجا على الحدود مع روسيا
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك للصحفيين أن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:49+0000
2022-11-02T07:49+0000
بولندا
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وقال: "نظرًا لحقيقة أن مطار كالينينغراد أصبح مفتوحًا للرحلات الجوية من الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد قررت اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحدود. اليوم، سيبدأ خبراء المتفجرات في بناء حاجز مؤقت على الحدود بين بولندا و منطقة كالينينغراد".وأوضح أن السور سيتكون من ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماسيج وونسيك، إن بولندا ستقيم سياجًا "إلكترونيًا" على الحدود مع روسيا. وهو عبارة عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود.في الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.
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بولندا
بولندا

بولندا تبني سياجا على الحدود مع روسيا

07:49 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiشوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك للصحفيين أن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.
وقال: "نظرًا لحقيقة أن مطار كالينينغراد أصبح مفتوحًا للرحلات الجوية من الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد قررت اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحدود. اليوم، سيبدأ خبراء المتفجرات في بناء حاجز مؤقت على الحدود بين بولندا و منطقة كالينينغراد".
وأوضح أن السور سيتكون من ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماسيج وونسيك، إن بولندا ستقيم سياجًا "إلكترونيًا" على الحدود مع روسيا. وهو عبارة عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود.
في الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.
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