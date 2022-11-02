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تركيا تطلع شويغو على الموقف الأوكراني من صفقة الحبوب
تركيا تطلع شويغو على الموقف الأوكراني من صفقة الحبوب
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا أبلغت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالموقف الأوكراني من "صفقة الحبوب"، وقال إنه لا توجد مخاوف بشأن أمن الممر. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:14+0000
2022-11-02T07:14+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وقال في مقابلة مع صحيفة ميلييت: "نجتمع مع وزراء الجانبين لحل المشاكل الناشئة. الليلة الماضية تحدثنا مع السيد شويغو على الهاتف. كان لديه مخاوف، وقبلنا مخاوفه. كما أجرينا محادثات مع الوزراء. وبعد القيام بالعمل اللازم، أبلغنا شويغو أنه لا داعي للقلق، نحن نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته".وبحسب قوله، ناقش في لقاءاته مع محاوريه سؤالا، مفاده أنه من المهم للغاية الاستمرار في مبادرة الحبوب التي تسهم إسهاما كبيرا في حل أزمة الغذاء العالمية.وأضاف: "الاتفاق يوضح أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والحوار، وأن مبادرة شحن الحبوب، وهو نشاط إنساني بحت، يجب أن تبقى منفصلة عن ظروف الصراع. ومن ثم، أود أن أكرر موقفنا العاجل دعوة جميع الأطراف للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات".كما أكد أكار أن تركيا تدرس خيارات لشحن الحبوب من الموانئ الروسية.هذا وأعلنت روسيا، السبت، تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في مياه سيفاستوبول. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم الإعداد للهجوم الإرهابي وتدريب العسكريين التابعين للمركز الخاص الأوكراني الثالث والسبعين للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين بريطانيين.
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

تركيا تطلع شويغو على الموقف الأوكراني من صفقة الحبوب

07:14 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا أبلغت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالموقف الأوكراني من "صفقة الحبوب"، وقال إنه لا توجد مخاوف بشأن أمن الممر.
وقال في مقابلة مع صحيفة ميلييت: "نجتمع مع وزراء الجانبين لحل المشاكل الناشئة. الليلة الماضية تحدثنا مع السيد شويغو على الهاتف. كان لديه مخاوف، وقبلنا مخاوفه. كما أجرينا محادثات مع الوزراء. وبعد القيام بالعمل اللازم، أبلغنا شويغو أنه لا داعي للقلق، نحن نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته".
وبحسب قوله، ناقش في لقاءاته مع محاوريه سؤالا، مفاده أنه من المهم للغاية الاستمرار في مبادرة الحبوب التي تسهم إسهاما كبيرا في حل أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف: "الاتفاق يوضح أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والحوار، وأن مبادرة شحن الحبوب، وهو نشاط إنساني بحت، يجب أن تبقى منفصلة عن ظروف الصراع. ومن ثم، أود أن أكرر موقفنا العاجل دعوة جميع الأطراف للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات".
كما أكد أكار أن تركيا تدرس خيارات لشحن الحبوب من الموانئ الروسية.
هذا وأعلنت روسيا، السبت، تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في مياه سيفاستوبول. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم الإعداد للهجوم الإرهابي وتدريب العسكريين التابعين للمركز الخاص الأوكراني الثالث والسبعين للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين بريطانيين.
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