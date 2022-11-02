تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:28 GMT 02.11.2022
إعلالن حالة تأهب جوي في أوديسا
أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في أوديسا والمنطقة في أوكرانيا.
كتب سيرغي براتشوك، مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية: "إنذار! الجميع إلى المأوى".
05:21 GMT 02.11.2022
05:20 GMT 02.11.2022
وجهت القاذفات الروسية بعيدة المدى، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مرارا ضربات عالية الدقة على أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من طراز "إكس 32” والمعروفة أيضا باسم "قتلة حاملات الطائرات".
05:20 GMT 02.11.2022
أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا من الغارات الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.