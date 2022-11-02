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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221102/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069733221.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T05:21+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:21 GMT 02.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:28 GMT 02.11.2022
إعلالن حالة تأهب جوي في أوديسا
أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في أوديسا والمنطقة في أوكرانيا.
كتب سيرغي براتشوك، مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية: "إنذار! الجميع إلى المأوى".
05:21 GMT 02.11.2022
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات تور-ام2 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
كيف تحمي أنظمة الصواريخ الروسية "تور" القوات من الطائرات المسيرة في منطقة العمليات الخاصة
05:18 GMT
05:20 GMT 02.11.2022
مصدر يكشف عن تنفيذ روسيا غارات على المنشآت العسكرية الأوكرانية بصواريخ "إكس 32"
وجهت القاذفات الروسية بعيدة المدى، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مرارا ضربات عالية الدقة على أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من طراز "إكس 32” والمعروفة أيضا باسم "قتلة حاملات الطائرات".
05:20 GMT 02.11.2022
إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية
أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا من الغارات الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
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