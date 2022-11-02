https://sputnikarabic.ae/20221102/تويتر-تحذر-المستخدمين-من-تغريدة-مضللة-للبيت-الأبيض-وتضطره-إلى-حذفها-1069761291.html
"تويتر" تحذر المستخدمين من تغريدة "مضللة" للبيت الأبيض وتضطره إلى حذفها
"تويتر" تحذر المستخدمين من تغريدة "مضللة" للبيت الأبيض وتضطره إلى حذفها
وسمت منصة "تويتر" تغريدة للبيت الأبيض في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعلامة تحذير تفيد بأن المنشور يحتوي معلومات غير دقيقة حول دور الرئيس جو بايدن في زيادة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:49+0000
2022-11-02T16:49+0000
2022-11-02T16:49+0000
مجتمع
منوعات
تويتر
إيلون ماسك
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وعرضت "تويتر" سياقا تصحيحيا حول مضمون التغريدة، قالت فيها، إن الزيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن ترجع في الواقع إلى التضخم.قالت التغريدة الأصلية التي وضع العلامة التحذيرية عليها إن "كبار السن في الولايات المتحدة يحصلون على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم منذ عشر سنوات بسبب بايدن". حذف البيت الأبيض التغريدة بعد ذلك.قال مالك الشركة الجديد، الملياردير إيلون ماسك، إن "ميزة الملاحظات المجتمعية رائعة، حيث أن هدفه هو جعل المنصة المصدر الأكثر دقة للمعلومات على الأرض، بغض النظر عن الانتماء السياسي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, تويتر, إيلون ماسك, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, منوعات, تويتر, إيلون ماسك, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"تويتر" تحذر المستخدمين من تغريدة "مضللة" للبيت الأبيض وتضطره إلى حذفها
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وسمت منصة "تويتر" تغريدة للبيت الأبيض في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعلامة تحذير تفيد بأن المنشور يحتوي معلومات غير دقيقة حول دور الرئيس جو بايدن في زيادة التمويل الذي يتلقاه الأمريكيون ضمن مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.
واشنطن - سبوتنيك
. وعرضت "تويتر" سياقا تصحيحيا حول مضمون التغريدة، قالت فيها، إن الزيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن ترجع في الواقع إلى التضخم.
قالت التغريدة الأصلية التي وضع العلامة التحذيرية عليها إن "كبار السن في الولايات المتحدة يحصلون على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم منذ عشر سنوات بسبب بايدن". حذف البيت الأبيض التغريدة بعد ذلك.
قال مالك الشركة الجديد
، الملياردير إيلون ماسك، إن "ميزة الملاحظات المجتمعية رائعة، حيث أن هدفه هو جعل المنصة المصدر الأكثر دقة للمعلومات على الأرض، بغض النظر عن الانتماء السياسي".