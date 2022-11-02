https://sputnikarabic.ae/20221102/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-عملية-تخريب-للخدمات-الخاصة-الأوكرانية-في-منشأة-للطاقة-في-القرم-1069736287.html
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية تخريب للخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة للطاقة في القرم
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية تخريب للخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة للطاقة في القرم
أحبطت قوات الأمن الفيدرالي عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:50+0000
2022-11-02T07:50+0000
2022-11-02T07:59+0000
روسيا
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وجاء في تقرير جهاز الأمن: "تم إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم ...تم اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة".وأضاف أنه تمت مصادرة ثلاث عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم.بدأت السلطات التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية تخريب للخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة للطاقة في القرم
07:50 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
أحبطت قوات الأمن الفيدرالي عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم.
وجاء في تقرير جهاز الأمن: "تم إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم ...تم اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة".
وأضاف أنه تمت مصادرة ثلاث عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم.
وأكد التقرير أنه "وفقًا لخبراء الطاقة، في حالة حدوث أضرار، سيترك أكثر من خمسة آلاف مواطن بدون كهرباء، بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة".
بدأت السلطات التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.