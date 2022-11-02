دبي الأولى عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

واستحوذت المشاريع الجديدة على نسبة 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الفترة المذكورة، بحسب تقرير "مرصد دبي للاستثمار"، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وبلغت قيمة تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 13.72 مليار درهم (3.73 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، محقّقةً نمواً نسبته 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.