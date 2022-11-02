https://sputnikarabic.ae/20221102/دبي-الأولى-عالميا-في-جذب-مشاريع-الاستثمار-الأجنبي-المباشر-1069734698.html
دبي الأولى عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
دبي الأولى عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
حققت دبي المركز الأول عالميا ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد أن نجحت في استقطاب 492 مشروعا بأول 6 أشهر من 2022. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:26+0000
2022-11-02T07:26+0000
2022-11-02T07:26+0000
اقتصاد
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وفقا لبيانات "إف دي آي ماركتس"، قاعدة البيانات الأكثر شمولا حول الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.وتجدر الإشارة إلى أنّ مرصد دبي للاستثمار حصل مؤخراً على اعتراف دولي كأفضل ممارسة عالميّة في تتبع ورصد الاستثمارات، من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وفيما يتعلق بدول المصدر، فقد جاءت الدول الخمس الأبرز في تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول 2022، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" على النحو التالي: المملكة المتحدة 36%، الولايات المتحدة 20%، فرنسا 10%، سنغافورة 5%، وسويسرا 4%. فيما جاء ترتيب أبرز خمس دول من حيث تدفقات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي كالآتي : الولايات المتحدة 18%، المملكة المتحدة 15%، الهند 13%، سنغافورة وفرنسا 4% لكل منهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
دبي الأولى عالميا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
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حققت دبي المركز الأول عالميا ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد أن نجحت في استقطاب 492 مشروعا بأول 6 أشهر من 2022.
وفقا لبيانات "إف دي آي ماركتس"، قاعدة البيانات الأكثر شمولا حول الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.
واستحوذت المشاريع الجديدة على نسبة 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الفترة المذكورة، بحسب تقرير "مرصد دبي للاستثمار"، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وبلغت قيمة تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 13.72 مليار درهم (3.73 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، محقّقةً نمواً نسبته 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مرصد دبي للاستثمار حصل مؤخراً على اعتراف دولي كأفضل ممارسة عالميّة في تتبع ورصد الاستثمارات، من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء
الإماراتية "وام".
وفيما يتعلق بدول المصدر، فقد جاءت الدول
الخمس الأبرز في تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول 2022، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" على النحو التالي: المملكة المتحدة 36%، الولايات المتحدة 20%، فرنسا 10%، سنغافورة 5%، وسويسرا 4%. فيما جاء ترتيب أبرز خمس دول من حيث تدفقات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي كالآتي : الولايات المتحدة 18%، المملكة المتحدة 15%، الهند 13%، سنغافورة وفرنسا 4% لكل منهما.