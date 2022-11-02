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https://sputnikarabic.ae/20221102/رئيسي-يبدي-دعم-إيران-لأمن-سوريا-ويشكر-الأسد-على-وقوفه-إلى-جانب-بلاده-1069764774.html
رئيسي يبدي دعم إيران لأمن سوريا ويشكر الأسد على وقوفه إلى جانب بلاده
رئيسي يبدي دعم إيران لأمن سوريا ويشكر الأسد على وقوفه إلى جانب بلاده
أشاد رئيس إيران إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات الاستراتيجية بين بين بلاده وسوريا، داعيا إلى تطويرها في المجالات كافة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T18:05+0000
2022-11-02T18:05+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
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وقال رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران: "إيران مستمرة في دعمها لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة عليها"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وطلب رئيسي من المقداد نقل امتنانه لنظيره السوري بشار الأسد على وقوفه إلى جانب إيران ودعمه لأمنها واستقرارها.وندد المقداد "بالمخططات الغربية والإسرائيلية التي تستهدف النيل من صمود إيران ومواقفها الثابتة في دعم محور المقاومة". وصرح المقداد بأنه "واثق بتجاوز إيران محنتها وخروجها منتصرة أكثر قوة كما انتصرت سوريا بفضل صمود قيادتها وتضحيات شعبها وجيشها، والدعم الذي تلقته من الحلفاء والأصدقاء".
https://sputnikarabic.ae/20221102/إيران-تقول-إن-العالم-سيكون-مكانا-أجمل-بكثير-دون-أمريكا-1069739346.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيسي يبدي دعم إيران لأمن سوريا ويشكر الأسد على وقوفه إلى جانب بلاده

18:05 GMT 02.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik
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أشاد رئيس إيران إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات الاستراتيجية بين بين بلاده وسوريا، داعيا إلى تطويرها في المجالات كافة.
وقال رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران: "إيران مستمرة في دعمها لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة عليها"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".

أمن وسيادة سوريا ودورها في المنطقة أمر مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران.

وطلب رئيسي من المقداد نقل امتنانه لنظيره السوري بشار الأسد على وقوفه إلى جانب إيران ودعمه لأمنها واستقرارها.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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وأعرب المقداد عن تضامن سوريا مع إيران، وتأكيدها على وقوفها إلى جانب طهران ضد كل التحركات الأمريكية والإسرائيلية والغربية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

وندد المقداد "بالمخططات الغربية والإسرائيلية التي تستهدف النيل من صمود إيران ومواقفها الثابتة في دعم محور المقاومة".
وصرح المقداد بأنه "واثق بتجاوز إيران محنتها وخروجها منتصرة أكثر قوة كما انتصرت سوريا بفضل صمود قيادتها وتضحيات شعبها وجيشها، والدعم الذي تلقته من الحلفاء والأصدقاء".
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