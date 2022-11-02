https://sputnikarabic.ae/20221102/رئيس-إندونيسيا-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-1069750935.html
رئيس إندونيسيا يجري محادثة هاتفية مع بوتين
رئيس إندونيسيا يجري محادثة هاتفية مع بوتين
بمبادرة من الجانب الإندونيسي، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بحسب موقع الكرملين. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:49+0000
2022-11-02T12:49+0000
2022-11-02T12:50+0000
روسيا
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ونوقشت خلال المحادثة مشاكل قمة مجموعة العشرين القادمة يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني في بالي. وأعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير للعمل البناء وغير المسيس الذي قامت به الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين بشأن قضايا الساعة مثل تعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتنفيذ تحول متوازن للطاقة والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي، وتحسين نظام الرعاية الصحية. وتمت الإشارة إلى الموقف الثابت لجوكو ويدودو شخصيًا بشأن الترويج لأجندة موحدة في مجموعة العشرين.وفي سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي، أوجز فلاديمير بوتين النهج الروسي الأساسي لتنفيذ اتفاقات حزمة اسطنبول فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإلغاء حظر تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.كما أشار إلى استعداد الجانب الروسي لتقديم كميات كبيرة من الحبوب إلى أفقر البلدان بالمجان كمساعدات إنسانية. أيد جوكو ويدودو هذا النهج.وتم التطرق إلى بعض قضايا الساعة الخاصة بتطوير التعاون الثنائي بنجاح لمواصلة بناء علاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.
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روسيا
رئيس إندونيسيا يجري محادثة هاتفية مع بوتين
12:49 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
بمبادرة من الجانب الإندونيسي، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بحسب موقع الكرملين.
ونوقشت خلال المحادثة مشاكل قمة مجموعة العشرين القادمة يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني في بالي. وأعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير للعمل البناء وغير المسيس الذي قامت به الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين بشأن قضايا الساعة مثل تعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتنفيذ تحول متوازن للطاقة والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي، وتحسين نظام الرعاية الصحية. وتمت الإشارة إلى الموقف الثابت لجوكو ويدودو شخصيًا بشأن الترويج لأجندة موحدة في مجموعة العشرين.
وفي سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي، أوجز فلاديمير بوتين النهج الروسي الأساسي لتنفيذ اتفاقات حزمة اسطنبول فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإلغاء حظر تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
كما أبلغ بوتين عن الوضع الذي تطور نتيجة استخدام نظام كييف للممر الإنساني البحري لتخريب البنية التحتية وسفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأنه تلقى الضمانات اللازمة من الجانب الأوكراني بأن الطريق الإنساني لن يستخدم لأغراض عسكرية، وأن روسيا ستستأنف تنفيذ "صفقة الحبوب".
كما أشار إلى استعداد الجانب الروسي لتقديم كميات كبيرة من الحبوب إلى أفقر البلدان بالمجان كمساعدات إنسانية. أيد جوكو ويدودو هذا النهج.
وتم التطرق إلى بعض قضايا الساعة الخاصة بتطوير التعاون الثنائي بنجاح لمواصلة بناء علاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.