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https://sputnikarabic.ae/20221102/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-الشركات-اليابانية-للتوسع-في-مشاريع-الطاقة-المتجددة-بالعراق-1069761139.html
رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات اليابانية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بالعراق
رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات اليابانية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بالعراق
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوة إلى الشركات اليابانية لتوسيع مشاركتها في مشروعات الغاز والطاقة المتجددة بالبلاد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:59+0000
2022-11-02T16:59+0000
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جاء ذلك خلال استقباله تاكاغي كي، نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا حول اللقاء، الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الريادي للعراق في المنطقة.وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة.ولفت السوداني إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والاتفاقيات الفنية بينهما.ولفت البيان إلى أن تاكاغي كي، أثنى على ما حققه العراق من إصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدا سعي طوكيو لتعزيز التعاون بينهما.ونوه المسؤول الياباني إلى أن بلاده مرت بظروف مشابهة لما يمر به العراق داعيا إلى الاستفادة من تجربة اليابان في إعادة الإعمار والتخلص من آثار الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20221024/-وزير-الخارجية-العراقي-يقول-إن-حوارات-تشكيل-الحكومة-ستؤدي-إلى-استقرار-الأوضاع-الداخلية-1069433095.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات اليابانية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بالعراق

16:59 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوة إلى الشركات اليابانية لتوسيع مشاركتها في مشروعات الغاز والطاقة المتجددة بالبلاد.
جاء ذلك خلال استقباله تاكاغي كي، نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية
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وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا حول اللقاء، الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الريادي للعراق في المنطقة.
وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة.
ولفت السوداني إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والاتفاقيات الفنية بينهما.
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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4 يونيو, 07:21 GMT
ولفت البيان إلى أن تاكاغي كي، أثنى على ما حققه العراق من إصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدا سعي طوكيو لتعزيز التعاون بينهما.
ونوه المسؤول الياباني إلى أن بلاده مرت بظروف مشابهة لما يمر به العراق داعيا إلى الاستفادة من تجربة اليابان في إعادة الإعمار والتخلص من آثار الحرب.
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