https://sputnikarabic.ae/20221102/زاخاروفا-تؤكد-أن-طرد-الدبلوماسي-الروسي-من-مولدوفا-هو-تأكيد-على-نهج-كيشيناو-لتقويض-العلاقات-مع-موسكو-1069755178.html

زاخاروفا تؤكد أن طرد الدبلوماسي الروسي من مولدوفا هو تأكيد على نهج كيشيناو لتقويض العلاقات مع موسكو

زاخاروفا تؤكد أن طرد الدبلوماسي الروسي من مولدوفا هو تأكيد على نهج كيشيناو لتقويض العلاقات مع موسكو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا هو تأكيد آخر على مسار السلطات هناك لتقويض العلاقات بين موسكو وكيشيناو، مشيرة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T14:02+0000

2022-11-02T14:02+0000

2022-11-02T14:02+0000

روسيا

خلاف دبلوماسي

مولدوفا

رد

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ونقل موقع الخارجية الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا قولها: "قرار طرد الدبلوماسي الروسي هو تأكيد آخر لمسار السلطات المولدوفية الحالية لتقويض التعاون الروسي المولدوفي، الذي له طبيعة متعددة الأوجه وجذور تاريخية عميقة. ... ممارسات كيشيناو لن تمر دون رد من الجانب الروسي".وأعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، يوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وقالت إن عليه مغادرة البلاد.وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد".وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.

https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-المولدوفية-تعلن-أحد-موظفي-السفارة-الروسية-لديها-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1069683180.html

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روسيا, خلاف دبلوماسي, مولدوفا, رد