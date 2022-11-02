عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/زاخاروفا-تؤكد-أن-طرد-الدبلوماسي-الروسي-من-مولدوفا-هو-تأكيد-على-نهج-كيشيناو-لتقويض-العلاقات-مع-موسكو-1069755178.html
زاخاروفا تؤكد أن طرد الدبلوماسي الروسي من مولدوفا هو تأكيد على نهج كيشيناو لتقويض العلاقات مع موسكو
زاخاروفا تؤكد أن طرد الدبلوماسي الروسي من مولدوفا هو تأكيد على نهج كيشيناو لتقويض العلاقات مع موسكو
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا هو تأكيد آخر على مسار السلطات هناك لتقويض العلاقات بين موسكو وكيشيناو، مشيرة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:02+0000
2022-11-02T14:02+0000
روسيا
خلاف دبلوماسي
مولدوفا
رد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
ونقل موقع الخارجية الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا قولها: "قرار طرد الدبلوماسي الروسي هو تأكيد آخر لمسار السلطات المولدوفية الحالية لتقويض التعاون الروسي المولدوفي، الذي له طبيعة متعددة الأوجه وجذور تاريخية عميقة. ... ممارسات كيشيناو لن تمر دون رد من الجانب الروسي".وأعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، يوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وقالت إن عليه مغادرة البلاد.وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد".وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الخارجية-المولدوفية-تعلن-أحد-موظفي-السفارة-الروسية-لديها-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1069683180.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, خلاف دبلوماسي, مولدوفا, رد
روسيا, خلاف دبلوماسي, مولدوفا, رد

زاخاروفا تؤكد أن طرد الدبلوماسي الروسي من مولدوفا هو تأكيد على نهج كيشيناو لتقويض العلاقات مع موسكو

14:02 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا هو تأكيد آخر على مسار السلطات هناك لتقويض العلاقات بين موسكو وكيشيناو، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذه الخطوة لن تبقى دون رد من جانب روسيا.
ونقل موقع الخارجية الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا قولها: "قرار طرد الدبلوماسي الروسي هو تأكيد آخر لمسار السلطات المولدوفية الحالية لتقويض التعاون الروسي المولدوفي، الذي له طبيعة متعددة الأوجه وجذور تاريخية عميقة. ... ممارسات كيشيناو لن تمر دون رد من الجانب الروسي".
وأعلنت وزارة الخارجية المولودوفية، يوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الروسية لدى العاصمة كيشيناو "شخصا غير مرغوب فيه"، وقالت إن عليه مغادرة البلاد.
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
الخارجية المولدوفية تعلن أحد موظفي السفارة الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه
31 أكتوبر, 16:09 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تعلن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي أنها اتخذت قرارا بإعلان ممثل السفارة الروسية في كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد".
وتم إبلاغ الجانب الروسي بهذا القرار، عقب استدعاء سفير روسيا الاتحادية، أوليغ فاسنيتسوف، إلى مقر وزارة الخارجية في كيشيناو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Астана - سبوتنيك عربيبوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي14:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала