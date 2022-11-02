سباق الهجن للنساء في الإمارات
في أعماق رمال صحراء دبي في مضمار المرموم لسباق الجمال، يمكنك العثور على نسخة حديثة من التقليد القديم لسباق الهجن. التسلية التي نشأت في المنطقة، لا يزال لديها مجتمع كامل من المتابعين المحليين المهمين. يقع أكبر مضمار لسباق الهجن في دبي بجوار قرية المرموم التراثية ومنطقة الليسيلي.
من المدرج، يمكنكم أن تكونوا جزءًا من هذه الرياضة التي تنبض بالحيوية وتشجعوا الجماهير، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الإماراتية لعدة قرون.
بمجرد فتح البوابات، يبدأ السباق، وكذلك تجربة لا مثيل لها. ستشاهدون 60 جملاً يندفعون من البوابات، وهي تحلق كالطيور، وتشق طريقها بأسرع ما يمكن في مسار السباق. يتابع المدربون وأصحاب الجمال من سيارات الدفع الرباعي، ويراقبون ويتحكمون في راكبي الجمال عن طريق التحكم عن بعد على جمالهم حتى خط النهاية عبر مكبرات الصوت.
على الرغم من أن معظم السباقات تبدأ مبكرًا إلى حد ما - من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا (بالتوقيت المحلي) - إلا أنها تستحق وقتكم لزيارة هذه الرياضة الفريدة. كما ستلاحظون أن الكثير من السائحين يشقون طريقهم إلى منطقة المرموم للاستمتاع بهذا الحدث الذي يجب مشاهدته والذي يعرض الثقافة والتراث العربي.
يقع مقر مضمار السباق في نادي دبي لتعليم ركوب الهجن في محمية "المرموم"، والذي يستقطب الضيوف للتعرف على الجمال عن قرب والاستمتاع بجمال السباق والتدريب على الطريقة الأكثر أصالة وتقليدية.
والتدريب المنتظم مناسب للفرسان الجدد والطلاب المتكررين.
ويأتي السباق على خمس مراحل، حيث انطلق السباق الأول في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، والثاني سينطلق في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثالث في 21 يناير/ كانون الثاني، والرابع في 25 فبراير، والخامس في 18 مارس/ آذار.
© AP Photo / Kamran Jebreiliمتسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
متسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliتأخذ المتسابقة النيوزيلندية سارة كولينز لحظة مع جملها، قبل السباق الأول لهذا الموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال الصحراوي العربي في مضمار المرموم لسباق الضاحية بدبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
تأخذ المتسابقة النيوزيلندية سارة كولينز لحظة مع جملها، قبل السباق الأول لهذا الموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال الصحراوي العربي في مضمار المرموم لسباق الضاحية بدبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliمتسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
متسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliراكبة الجمال النيوزيلندية، جودي ريتشاردز، إلى اليمين، ترافق خديجة من الإمارات العربية المتحدة قبل السباق الأول للموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
راكبة الجمال النيوزيلندية، جودي ريتشاردز، إلى اليمين، ترافق خديجة من الإمارات العربية المتحدة قبل السباق الأول للموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliمتسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
متسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمشجعون يلتقطون صورة سيلفي مع جمل قبل السباق الأول للسيدات في الموسم الذي نظمه مركز الصحراء العربية لركوب الجمال في مضمار المرموم للسباق بضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
المشجعون يلتقطون صورة سيلفي مع جمل قبل السباق الأول للسيدات في الموسم الذي نظمه مركز الصحراء العربية لركوب الجمال في مضمار المرموم للسباق بضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliتأخذ المتسابقة النيوزيلندية سارة كولينز لحظة مع أميرها الناقة، قبل السباق الأول لهذا الموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال الصحراوي العربي في مضمار المرموم لسباق الضاحية بدبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
تأخذ المتسابقة النيوزيلندية سارة كولينز لحظة مع أميرها الناقة، قبل السباق الأول لهذا الموسم الذي ينظمه مركز ركوب الجمال الصحراوي العربي في مضمار المرموم لسباق الضاحية بدبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliمتسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
متسابقات الهجن بعد مشاركتهن في السباق الأول للموسم الذي نظمه مركز ركوب الجمال في الصحراء العربية في مضمار المرموم في ضاحية دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2022.