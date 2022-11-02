https://sputnikarabic.ae/20221102/سباق-الهجن-للنساء-في-الإمارات-1069662893.html

سباق الهجن للنساء في الإمارات

سباق الهجن للنساء في الإمارات

في أعماق رمال صحراء دبي في مضمار المرموم لسباق الجمال، يمكنك العثور على نسخة حديثة من التقليد القديم لسباق الهجن. التسلية التي نشأت في المنطقة، لا يزال لديها... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

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من المدرج، يمكنكم أن تكونوا جزءًا من هذه الرياضة التي تنبض بالحيوية وتشجعوا الجماهير، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الإماراتية لعدة قرون.بمجرد فتح البوابات، يبدأ السباق، وكذلك تجربة لا مثيل لها. ستشاهدون 60 جملاً يندفعون من البوابات، وهي تحلق كالطيور، وتشق طريقها بأسرع ما يمكن في مسار السباق. يتابع المدربون وأصحاب الجمال من سيارات الدفع الرباعي، ويراقبون ويتحكمون في راكبي الجمال عن طريق التحكم عن بعد على جمالهم حتى خط النهاية عبر مكبرات الصوت.على الرغم من أن معظم السباقات تبدأ مبكرًا إلى حد ما - من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا (بالتوقيت المحلي) - إلا أنها تستحق وقتكم لزيارة هذه الرياضة الفريدة. كما ستلاحظون أن الكثير من السائحين يشقون طريقهم إلى منطقة المرموم للاستمتاع بهذا الحدث الذي يجب مشاهدته والذي يعرض الثقافة والتراث العربي.يقع مقر مضمار السباق في نادي دبي لتعليم ركوب الهجن في محمية "المرموم"، والذي يستقطب الضيوف للتعرف على الجمال عن قرب والاستمتاع بجمال السباق والتدريب على الطريقة الأكثر أصالة وتقليدية.والتدريب المنتظم مناسب للفرسان الجدد والطلاب المتكررين.ويأتي السباق على خمس مراحل، حيث انطلق السباق الأول في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، والثاني سينطلق في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثالث في 21 يناير/ كانون الثاني، والرابع في 25 فبراير، والخامس في 18 مارس/ آذار.

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