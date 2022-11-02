عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/سلطات-كالينينغراد-تؤكد-أن-السياج-على-حدود-روسيا-مع-بولندا-موجود-1069748420.html
سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود
سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود
قال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، إن تصريحات بولندا حول بناء سياج على الحدود مع روسيا الاتحادية تبدو مثل الشعبوية، حيث تم بالفعل بناء... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:12+0000
2022-11-02T12:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102800/99/1028009965_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_539eca0dd60f5df9a1e0cd41ab0996ba.jpg
وقال: "عندما سمعنا نبأ مبادرة بولندية أخرى لبناء سياج حول مقاطعة كالينينغراد، أود أن أشير إلى أن هذا السياج موجود بالفعل. صحيح، إنه موجود من الجانب الروسي، وطوال هذا الوقت كان الجانب البولندي محميًا بشكل موثوق به من حرس الحدود الروسي، وهو سياج روسي. لذلك، فإن بناء سور إضافي يبدو، على الأقل، شعبوية، وهذا كل شيء".وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102800/99/1028009965_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_f20cc4945f6b457a80b91a22f931a718.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود

12:12 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورمدينة كالينينغراد الروسية
مدينة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، إن تصريحات بولندا حول بناء سياج على الحدود مع روسيا الاتحادية تبدو مثل الشعبوية، حيث تم بالفعل بناء هذا السياج من الجانب الروسي في مقاطعة كالينينغراد.
وقال: "عندما سمعنا نبأ مبادرة بولندية أخرى لبناء سياج حول مقاطعة كالينينغراد، أود أن أشير إلى أن هذا السياج موجود بالفعل. صحيح، إنه موجود من الجانب الروسي، وطوال هذا الوقت كان الجانب البولندي محميًا بشكل موثوق به من حرس الحدود الروسي، وهو سياج روسي. لذلك، فإن بناء سور إضافي يبدو، على الأقل، شعبوية، وهذا كل شيء".
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала