https://sputnikarabic.ae/20221102/سلطات-كالينينغراد-تؤكد-أن-السياج-على-حدود-روسيا-مع-بولندا-موجود-1069748420.html
سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود
سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود
قال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، إن تصريحات بولندا حول بناء سياج على الحدود مع روسيا الاتحادية تبدو مثل الشعبوية، حيث تم بالفعل بناء... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:12+0000
2022-11-02T12:12+0000
2022-11-02T12:12+0000
روسيا
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وقال: "عندما سمعنا نبأ مبادرة بولندية أخرى لبناء سياج حول مقاطعة كالينينغراد، أود أن أشير إلى أن هذا السياج موجود بالفعل. صحيح، إنه موجود من الجانب الروسي، وطوال هذا الوقت كان الجانب البولندي محميًا بشكل موثوق به من حرس الحدود الروسي، وهو سياج روسي. لذلك، فإن بناء سور إضافي يبدو، على الأقل، شعبوية، وهذا كل شيء".وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات كالينينغراد تؤكد أن السياج على حدود روسيا مع بولندا موجود
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قال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، إن تصريحات بولندا حول بناء سياج على الحدود مع روسيا الاتحادية تبدو مثل الشعبوية، حيث تم بالفعل بناء هذا السياج من الجانب الروسي في مقاطعة كالينينغراد.
وقال: "عندما سمعنا نبأ مبادرة بولندية أخرى لبناء سياج حول مقاطعة كالينينغراد، أود أن أشير إلى أن هذا السياج موجود بالفعل. صحيح، إنه موجود من الجانب الروسي، وطوال هذا الوقت كان الجانب البولندي محميًا بشكل موثوق به من حرس الحدود الروسي، وهو سياج روسي. لذلك، فإن بناء سور إضافي يبدو، على الأقل، شعبوية، وهذا كل شيء".
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.