https://sputnikarabic.ae/20221102/سوريا-الكوليرا-والاحتلال-الأمريكي-والحصار-المائي-تعددت-الأسباب-والموت-واحد-فيديو-1069756482.html

سوريا... الكوليرا والاحتلال الأمريكي والحصار المائي... تعددت الأسباب والموت واحد... فيديو

سوريا... الكوليرا والاحتلال الأمريكي والحصار المائي... تعددت الأسباب والموت واحد... فيديو

التحقت الأوبئة والأمراض المعدية وعلى رأسها الكوليرا بقائمة مسببات الموت البطيء، الذي يلاحق السوريين نتيجة ظروف الحرب التي يعيشونها ومنها الاحتلال الأمريكي وحبس... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T14:39+0000

2022-11-02T14:39+0000

2022-11-02T14:55+0000

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الكوليرا

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وحمل مدير صحة محافظة الحسكة السورية الحكومية، "الاحتلالين الأمريكي والتركي وأعوانهما" مسؤولية تردي الوضع الصحي والبيئي في مناطق شرقي سوريا (شرق الفرات)، ما أثر سلباً على تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمدنيين ما أدى لانتشار الأوبئة وعلى رأسها وباء الكوليرا.وأكد الدكتور عيسى خلف مدير صحة الحسكة في حديث لـ "سبوتنيك" أن مديرية صحة المحافظة تقدم العلاجات للمرضى المصابين بالداء الكوليرا ليس فقط على مستوى محافظة الحسكة، أنما حتى للقادمين من ريف محافظة دير الزور الشرقي ومدينة الرقة، والتي تقع جميعا تحت سيطرة الجيش الأمريكي، رغم نقص الإمكانيات والعلاجات التي يعاني منها القطاع الصحي نتيجة الحصار الأمريكي عبر قانون "قيصر" الجائر.وبلغ عدد الحالات المثبة بوباء الكوليرا في محافظة الحسكة الـ 75 حالة، مع تسجيل 4 حالات وفاة حتى الآن، علماً أن الحالات التي سجلت خلال الأشهر الماضية بأمراض معوية واسهالات معدية تصل إلى الآلاف من الحالات التي سجلت فقط في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة، بحسب الدكتور خلف.وبين خلف أن وجود الاحتلال الأمريكي وأدواته في محافظة الحسكة وشرقي سوريا بشكل عام اثر بشكل كبير على نقل الأدوية واللقاحات، إضافة إلى خروج أربعة مشافي حكومية عن الخدمة بسبب الاستياء عليها من قبلها مع بقاء مستشفى حكومي واحد في محافظة الحسكة إضافة إلى وجود مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.يشار إلى إن عدد مراجعي مركز اللؤلؤة المحدث بمدينة الحسكة خلال شهر يوليو/ تموز بلغ 11059 و في شهر أغسطس/ آب 9790 وفي شهر سبتمبر/ أيلول 17666 وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ عدد المراجعين 27357 حيث يصل عدد مرضى قسم الداخلية منهم ما يقارب 60 % من المراجعين.وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا بحسب وزارة الصحة السورية 1149 وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات 47 حالة وفاة.

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الكوليرا