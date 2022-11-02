https://sputnikarabic.ae/20221102/سيئول-تغلق-بعض-الطرق-الجوية-في-بحر-اليابان-بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-1069734540.html

سيئول تغلق بعض الطرق الجوية في بحر اليابان بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية

سيئول تغلق بعض الطرق الجوية في بحر اليابان بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية

أغلقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بعض الطرق الجوية في بحر اليابان بعد إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T07:27+0000

2022-11-02T07:27+0000

2022-11-02T07:27+0000

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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن تقرير للسلطات جاء فيه :"صرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، بأن بعض الطرق الجوية في بحر اليابان ستغلق من الساعة 10.58 (4.58 بتوقيت موسكو) 2 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى الساعة 11.05 (5.05 بتوقيت موسكو) 3 نوفمبر" . وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخ منها بالقرب من المياه الإقليمية لسيؤول، لافتة إلى أنه تم إطلاق صواريخ أرض-جو باتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ ردا على التصرف المماثل من بيونغ يانغ.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.وقالت وكالة يونهاب، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، إن "الجيش أطلقت صواريخ باتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع كوريا الشمالية".في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.وقال بيان صادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية، نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، اليوم الأربعاء إن "الرئيس يون سيوك-يول دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني اليوم الأربعاء بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي".وأضاف البيان أن "الصاروخ حلق باتجاه جزيرة أولونغ بشرق كوريا الجنوبية قبل أن يسقط في المياه الدولية في البحر الشرقي".فيما أكد وزير الدفاع الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين اثنين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لبلادنا".وجاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.

https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-ما-لا-يقل-عن-10-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-والبحر-الأصفر--1069731980.html

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