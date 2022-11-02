https://sputnikarabic.ae/20221102/شركة-إيني-تؤكد-أن-رفض-الاتحاد-الأوروبي-للنفط-الروسي-ضربة-كبيرة-1069760988.html
شركة "إيني" تؤكد أن رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي "ضربة كبيرة"
شركة "إيني" تؤكد أن رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي "ضربة كبيرة"
ستواجه الدول الأوروبية صعوبات خطيرة بعد دخول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول حظر استيراد النفط الروسي عن طريق البحر. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:45+0000
2022-11-02T16:45+0000
2022-11-02T16:45+0000
العالم
أسعار النفط اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني"، أنه سيكون من الصعب للغاية ملاحظة المواد الخام من موسكو بسبب صعوبات إمدادات الوقود من الولايات المتحدة.في الوقت نفسه، ستظل أسعار النفط في أوروبا مرتفعة في الأشهر المقبلة.وقال "إن هذا سيكون بسبب احتواء الطلب على السلع بسبب الاحتمال الكبير لحدوث ركود عالمي وسياسة الصين الصارمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وكل هذه العوامل ستبقي أسعار مخزون النفط عند 90 دولارًا للبرميل".وأضاف "من المرجح أن تنخفض الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقدار مليوني برميل يوميًا. ستكون ضربة كبيرة. أي شيء يمكننا إعادته سيأتي من الولايات المتحدة. وهو سوق نفط صعب للغاية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة "إيني" تؤكد أن رفض الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي "ضربة كبيرة"
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ستواجه الدول الأوروبية صعوبات خطيرة بعد دخول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول حظر استيراد النفط الروسي عن طريق البحر.
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني"، أنه سيكون من الصعب للغاية ملاحظة المواد الخام من موسكو بسبب صعوبات إمدادات الوقود من الولايات المتحدة.
قال ديسكالزي: "ليس من السهل الاستثمار بأفق غير واضح".
في الوقت نفسه، ستظل أسعار النفط في أوروبا مرتفعة في الأشهر المقبلة.
وقال "إن هذا سيكون بسبب احتواء الطلب على السلع بسبب الاحتمال الكبير لحدوث ركود عالمي وسياسة الصين الصارمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وكل هذه العوامل ستبقي أسعار مخزون النفط عند 90 دولارًا للبرميل".
وأضاف "من المرجح أن تنخفض الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقدار مليوني برميل يوميًا. ستكون ضربة كبيرة. أي شيء يمكننا إعادته سيأتي من الولايات المتحدة. وهو سوق نفط صعب للغاية".