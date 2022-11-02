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https://sputnikarabic.ae/20221102/شركة-نورد-ستريم-تكتشف-حفرا-ناتجة-عن-أعمال-تخريبية-في-موقع-الحادث-1069755035.html
شركة "نورد ستريم" تكتشف حفرا ناتجة عن أعمال تخريبية في موقع الحادث
شركة "نورد ستريم" تكتشف حفرا ناتجة عن أعمال تخريبية في موقع الحادث
قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي" (نورد ستريم) إنها اكتشفت حفرا في قاع البحر بعمق ثلاثة إلى خمسة أمتار ناتجة عن انفجارات مفتعلة مسؤولة عن تدمير... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T13:58+0000
2022-11-02T13:58+0000
روسيا
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وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها "قد أكملت تجميع البيانات الأولية من موقع الضرر الذب لحق بأنابيب نورد ستريم في المياه السويدية".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا بدأت للتو عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"، ولا توجد أوراق رسمية حول النتائج حتى الآن.وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول عما إذا كانت هناك نتائج أولية لمسح خطوط أنابيب التيار الشمالي: "لا توجد أوراق رسمية حتى الآن، الاستطلاعات لا تزال جارية. بالطبع، يقدمون تقارير إلى إدارة غازبروم من الميدان. أعتقد أن هناك بعض المعلومات، لكن لا يمكنني قول ذلك. يجري العمل كل يوم".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مشاركة-ممثلين-عن-البحرية-البريطانية-في-التخطيط-للهجوم-الإرهابي-على-نورد-ستريم-1069598993.html
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روسيا

شركة "نورد ستريم" تكتشف حفرا ناتجة عن أعمال تخريبية في موقع الحادث

13:58 GMT 02.11.2022
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي" (نورد ستريم) إنها اكتشفت حفرا في قاع البحر بعمق ثلاثة إلى خمسة أمتار ناتجة عن انفجارات مفتعلة مسؤولة عن تدمير جزء من الأنبوب.
وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها "قد أكملت تجميع البيانات الأولية من موقع الضرر الذب لحق بأنابيب نورد ستريم في المياه السويدية".
يواصل الخبراء الآن تحليل المعلومات الواردة حول تدمير خط أنابيب الغاز.
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وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا بدأت للتو عمليات مسح أنابيب "التيار الشمالي"، ولا توجد أوراق رسمية حول النتائج حتى الآن.
وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول عما إذا كانت هناك نتائج أولية لمسح خطوط أنابيب التيار الشمالي: "لا توجد أوراق رسمية حتى الآن، الاستطلاعات لا تزال جارية. بالطبع، يقدمون تقارير إلى إدارة غازبروم من الميدان. أعتقد أن هناك بعض المعلومات، لكن لا يمكنني قول ذلك. يجري العمل كل يوم".
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