https://sputnikarabic.ae/20221102/شويغو-يؤكد-أن-كييف-تحاول-تصنيع-قنبلة-قذرة-ووضع-أسلحة-نووية-لدول-الناتو-1069739497.html

شويغو يؤكد أن موسكو تعلم عن محاولات كييف لتصنيع "قنبلة قذرة"

شويغو يؤكد أن موسكو تعلم عن محاولات كييف لتصنيع "قنبلة قذرة"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء أن كييف تستخدم أساليب محظورة في المواجهة - الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمد وقصف المدنيين بالأسلحة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T09:14+0000

2022-11-02T09:14+0000

2022-11-02T09:44+0000

روسيا

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وقال في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: إن "نظام كييف يلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمد وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامهم كدروع بشرية". كما أكد شويغو أن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، ويقوم بتحديد الأهداف، ويرسل مستشارين ومرتزقة، ويشن حرب معلومات ويفرض عقوبات ضد روسيا. ونوه شويغو إلى أن حشد قوات الناتو على الجانب الشرقي يهدد حلفاء روسيا، ولا سيما بيلاروسيا. وتابع شويغو أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتجاهل بتحد عناصر الابتزاز النووي من نظام كييف، ولا سيما الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأشار شويغو إلى أن "رئيس أوكرانيا دعا الدول الغربية مؤخرًا إلى شن ضربات نووية وقائية ضد روسيا".ولفت الانتباه إلى أن الناتو ينشئ نظام دفاع جماعي واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا. وقال إن "الحلف يعتزم الانتقال من" احتواء روسيا من خلال الوجود الأمامي "إلى إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق على"الجانب الشرقي "بالقرب من حدودنا".وذكر الوزير إلى أنه في نهاية يونيو/حزيران، في قمة مدريد، تبنى الناتو مفهومًا استراتيجيًا جديدًا للكتلة، حيث سميت موسكو بالمصدر الرئيسي للتهديدات الأمنية.وأضاف أنه في شرق ووسط أوروبا، وكذلك في دول البلطيق، نشر التحالف تشكيلات مسلحة من دول من مناطق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء مجموعات كتائب تكتيكية جديدة متعددة الجنسيات في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.وبسبب هذه الإجراءات، نما تجمع الناتو 2.5 مرة منذ فبراير/شباط 2022 ووصل إلى أكثر من 30 ألف شخص. في الوقت نفسه، قد تزداد قوات الحلف في المنطقة في المستقبل القريب.

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