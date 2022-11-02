https://sputnikarabic.ae/20221102/ضابط-روسي-يؤكد-القضاء-على-مرتزقة-بولنديين-في-مقاطعة-خاركوف-1069739566.html
ضابط روسي يؤكد القضاء على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف
ضابط روسي يؤكد القضاء على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف
أفاد نائب قائد فصيلة مدفعية يحمل علامة النداء "لينا" بالقضاء على مجموعة كبيرة من المرتزقة البولنديين، الذين كانوا يحاولون تحقيق اختراق في مقاطعة خاركوف قبل... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T09:22+0000
2022-11-02T09:22+0000
2022-11-02T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحييد
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "قبل خمسة أيام، كان هناك اختراق، كان البولنديون يتقدمون في قوام ألف فرد مع عربات مدرعة. عملنا طوال الليل وكانت النتائج جيدة جدًا ولم يتبق منهم سوى عدد قليل من الأفراد ... لقد تخلوا عن المعدات وأعداد القتلى فاقت المائتين- "شحنة رقم 200" (رمز عسكري يشير إلى عدد القتلى). المدفعية نفذت مهمتها".يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
بولندا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تحييد, مرتزقة, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, تحييد, مرتزقة, أخبار أوكرانيا, بولندا
ضابط روسي يؤكد القضاء على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف
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أفاد نائب قائد فصيلة مدفعية يحمل علامة النداء "لينا" بالقضاء على مجموعة كبيرة من المرتزقة البولنديين، الذين كانوا يحاولون تحقيق اختراق في مقاطعة خاركوف قبل أيام قليلة.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "قبل خمسة أيام، كان هناك اختراق، كان البولنديون يتقدمون في قوام ألف فرد مع عربات مدرعة. عملنا طوال الليل وكانت النتائج جيدة جدًا ولم يتبق منهم سوى عدد قليل من الأفراد ... لقد تخلوا عن المعدات وأعداد القتلى فاقت المائتين- "شحنة رقم 200" (رمز عسكري يشير إلى عدد القتلى). المدفعية نفذت مهمتها".
كما لفت محاور الوكالة إلى أن نيران طاقم راجمة صواريخ "بي إم 27" ألحق أضرار بالعدو.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.