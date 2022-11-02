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https://sputnikarabic.ae/20221102/طوكيو-تعلن-دخول-سفينة-حربية-صينية-المياه-اليابانية-1069733525.html
طوكيو تعلن دخول سفينة حربية صينية المياه اليابانية
طوكيو تعلن دخول سفينة حربية صينية المياه اليابانية
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء أن سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية اليابانية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T05:41+0000
2022-11-02T05:48+0000
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "في الساعة 19.50 (13.50 بتوقيت موسكو) من يوم 1 تشرين الثاني / نوفمبر، اكتشفت قوات الدفاع الذاتي البحرية سفينة هيدروغرافية عسكرية صينية في المياه المجاورة إلى الغرب من جزيرة كادزادزيما، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي. ثم في الساعة 0.10 (18.10 بتوقيت موسكو) دخلت نفس السفينة المياه الإقليمية لبلادنا جنوب غرب جزيرة كوتينورابو، وبعد ذلك، في الساعة 3.00 (21.00 بتوقيت موسكو) غادرت مياهنا الإقليمية في جنوب جزيرة ياكوشيما واتجهت إلى الجنوب الشرقي. تم إرسال طائرتا دورية كاواساكي P-1 وواحدة لوكهيد بي-3 والقارب الصاروخي أوتاكا.وأعربت اليابان عن مخاوفها للصين. هذه هي المرة الرابعة التي يحدث فيها هذا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طوكيو تعلن دخول سفينة حربية صينية المياه اليابانية

05:41 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 02.11.2022)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة صينية
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء أن سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية مرت عبر المياه الإقليمية اليابانية.
وقالت في بيان: "في الساعة 19.50 (13.50 بتوقيت موسكو) من يوم 1 تشرين الثاني / نوفمبر، اكتشفت قوات الدفاع الذاتي البحرية سفينة هيدروغرافية عسكرية صينية في المياه المجاورة إلى الغرب من جزيرة كادزادزيما، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي. ثم في الساعة 0.10 (18.10 بتوقيت موسكو) دخلت نفس السفينة المياه الإقليمية لبلادنا جنوب غرب جزيرة كوتينورابو، وبعد ذلك، في الساعة 3.00 (21.00 بتوقيت موسكو) غادرت مياهنا الإقليمية في جنوب جزيرة ياكوشيما واتجهت إلى الجنوب الشرقي. تم إرسال طائرتا دورية كاواساكي P-1 وواحدة لوكهيد بي-3 والقارب الصاروخي أوتاكا.
وأعربت اليابان عن مخاوفها للصين. هذه هي المرة الرابعة التي يحدث فيها هذا.
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