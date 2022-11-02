https://sputnikarabic.ae/20221102/غوتيريش-البلدان-النامية-بحاجة-إلى-مزيد-من-الدعم-1069739184.html
غوتيريش: البلدان النامية بحاجة إلى مزيد من الدعم
غوتيريش: البلدان النامية بحاجة إلى مزيد من الدعم
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة تقديم الدعم للأمم المتحدة من أجل مساعدة كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، وكل البلدان النامية... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T09:02+0000
2022-11-02T09:02+0000
2022-11-02T09:02+0000
العالم العربي
الجزائر
جامعة الدول العربية
انطونيو غوتيريش
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وقال غوتيريش وفي كلمته التي ألقاها بصفته ضيف شرف الدورة الـ 31 للقمة العربية المنعقدة بالجزائر: إن "العالم يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدما، ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ، الذي تسببت به دول أخرى".وتابع غوتيريش، "يمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم من أجل تحسين ظروف معيشة الشعوب العربية".هذا وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الثلاثاء، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب افتتاح قمة جامعة الدول العربية، التي تحتضنها الجزائر.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الجزائر, جامعة الدول العربية, انطونيو غوتيريش
العالم العربي, الجزائر, جامعة الدول العربية, انطونيو غوتيريش
غوتيريش: البلدان النامية بحاجة إلى مزيد من الدعم
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة تقديم الدعم للأمم المتحدة من أجل مساعدة كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، وكل البلدان النامية التي تعاني جراء تصرفات وممارسات دول أخرى.
وقال غوتيريش
وفي كلمته التي ألقاها بصفته ضيف شرف الدورة الـ 31 للقمة العربية المنعقدة بالجزائر: إن "العالم يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدما، ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ، الذي تسببت به دول أخرى".
وأشار إلى أن "البلدان النامية في كل مكان بحاجة إلى مزيد من الدعم، مضيفا أنه على الحكومات في نصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية والأفريقية لا تحصل على ما يكفي من التمويل، ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والأفريقية".
وتابع غوتيريش، "يمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم من أجل تحسين ظروف معيشة الشعوب العربية".
هذا وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الثلاثاء، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب افتتاح قمة جامعة الدول العربية، التي تحتضنها الجزائر.