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https://sputnikarabic.ae/20221102/قادة-الدول-العربية-يؤكدون-على-مبدأ-الحياد-من-الأزمة-الأوكرانية-1069759260.html
قادة الدول العربية يؤكدون على مبدأ الحياد من الأزمة الأوكرانية
قادة الدول العربية يؤكدون على مبدأ الحياد من الأزمة الأوكرانية
أعلن قادة الدول العربية التزامهم بمبدأ الحياد من الصراع الروسي الأوكراني. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:46+0000
2022-11-02T15:46+0000
العالم العربي
حيادية
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وشدد البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية المنعقدة في الجزائر العاصمة على "الالتزام بمبدأ الحياد والموقف العربي من الصراع في أوكرانيا".بالإضافة إلى الموضوعات التي جرت مناقشتها تقليديًا في قمم جامعة الدول العربية من قبل قادة الدول، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وتدخل إيران وتركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، تم هذا العام، إضافة القضايا المتعلقة بالتحديات بسبب الوضع في أوكرانيا، ولا سيما الأمن الغذائي.انطلقت قمة جامعة الدول العربية التي تستمر يومين في العاصمة الجزائر يوم الثلاثاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وكانت آخر قمة عربية، تعقد عادة سنويًا، قد عُقدت آخر مرة في عام 2019 في تونس. ثم عرقلت جائحة كورونا القمة لعدة سنوات.
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العالم العربي, حيادية, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم العربي, حيادية, أخبار الأزمة الأوكرانية

قادة الدول العربية يؤكدون على مبدأ الحياد من الأزمة الأوكرانية

15:46 GMT 02.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaاستعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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أعلن قادة الدول العربية التزامهم بمبدأ الحياد من الصراع الروسي الأوكراني.
وشدد البيان الختامي لقمة جامعة الدول العربية المنعقدة في الجزائر العاصمة على "الالتزام بمبدأ الحياد والموقف العربي من الصراع في أوكرانيا".
بالإضافة إلى الموضوعات التي جرت مناقشتها تقليديًا في قمم جامعة الدول العربية من قبل قادة الدول، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وتدخل إيران وتركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، تم هذا العام، إضافة القضايا المتعلقة بالتحديات بسبب الوضع في أوكرانيا، ولا سيما الأمن الغذائي.
انطلقت قمة جامعة الدول العربية التي تستمر يومين في العاصمة الجزائر يوم الثلاثاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وكانت آخر قمة عربية، تعقد عادة سنويًا، قد عُقدت آخر مرة في عام 2019 في تونس. ثم عرقلت جائحة كورونا القمة لعدة سنوات.
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