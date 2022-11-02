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https://sputnikarabic.ae/20221102/قطر-تعلن-توفير-70-ألف-ليلة-فندقية-إضافية-خلال-كأس-العالم-2022-1069756024.html
قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال كأس العالم 2022
قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال كأس العالم 2022
أعلنت قطر توفير نحو 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف الدولة خلال تنظيم بطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي من المقرر انطلاقها في الـ20 من الشهر الجاري. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:31+0000
2022-11-02T14:31+0000
قطر
مجتمع
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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ذكرت ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي أشارت إلى أنه يمكن للمشجعين حجز غرف تبدأ أسعارها من 120 دولار أمريكي في الليلة الواحدة عبر بوابة "وكالة قطر لأماكن الإقامة"، حسبما ذكر الموقع الرسمي للبطولة، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن هناك فئات فنادق متنوعة لخدمة ضيوف قطر خلال البطولة العالمية، مشيرا إلى أن الفنادق تبدأ من نجمة واحدة إلى 5 نجوم.ونوه الموقع إلى ضرورة متابعة منصة "وكالة قطر لأماكن الإقامة" بصورة منتظمة قبل البطولة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من أماكن الإقامة قبل موعد انطلاقها.وتنظم قطر بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستكون أول نسخة من هذه البطولة يتم تنظيمها في العالم العربي والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221022/أمير-قطر-يطلق-إشارة-بدء-تمرين-وطن-للتحضير-لاستضافة-كأس-العالم-قطر-2022-1069354346.html
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قطر, مجتمع, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, مجتمع, رياضة, بطولة كأس العالم 2022

قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال كأس العالم 2022

14:31 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARمنظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022
منظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلنت قطر توفير نحو 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف الدولة خلال تنظيم بطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي من المقرر انطلاقها في الـ20 من الشهر الجاري.
ذكرت ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي أشارت إلى أنه يمكن للمشجعين حجز غرف تبدأ أسعارها من 120 دولار أمريكي في الليلة الواحدة عبر بوابة "وكالة قطر لأماكن الإقامة"، حسبما ذكر الموقع الرسمي للبطولة، اليوم الأربعاء.
ولفت الموقع إلى أن هناك فئات فنادق متنوعة لخدمة ضيوف قطر خلال البطولة العالمية، مشيرا إلى أن الفنادق تبدأ من نجمة واحدة إلى 5 نجوم.
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
أمير قطر يطلق إشارة بدء "تمرين وطن" للتحضير لاستضافة كأس العالم "قطر 2022"
22 أكتوبر, 17:02 GMT
ونوه الموقع إلى ضرورة متابعة منصة "وكالة قطر لأماكن الإقامة" بصورة منتظمة قبل البطولة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من أماكن الإقامة قبل موعد انطلاقها.
وتنظم قطر بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستكون أول نسخة من هذه البطولة يتم تنظيمها في العالم العربي والشرق الأوسط.
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