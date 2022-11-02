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https://sputnikarabic.ae/20221102/قطر-والسعودية-تخططان-لشراء-حصص-إضافية-في-مصرف-سويسري-شهير-1069747573.html
قطر والسعودية تخططان لشراء حصص إضافية في مصرف سويسري شهير
قطر والسعودية تخططان لشراء حصص إضافية في مصرف سويسري شهير
يخطط جهاز قطر للاستثمار لزيادة حصته في أحد أكبر البنوك السويسرية، من خلال الاستثمار في الأسهم، كما يسعى البنك الوطني السعودي إلى ضخ استثمارات في نفس المصرف. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:46+0000
2022-11-02T11:46+0000
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وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر، ستؤدي الصفقة إلى امتلاك المستثمرين السعوديين والقطريين ما يصل إلى ربع أسهم مصرف "كريدي سويس".وذكرت الصحيفة أن "المصرف الذي يواجه ضغوطا" يسعى إلى جمع 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) لتمويل عملية إعادة هيكلة جذرية.في الأسبوع الماضي، أعلن البنك السويسري أنه سيتخلص من ذراعه الاستثمارية بفصلها كوحدة مستقلة، وسيقلص قوته العاملة العالمية بمقدار 9000 موظفا، ويخفض 2.5 مليار فرنك من التكاليف، بهدف معالجة سلسلة من الأزمات والخسائر الفصلية.أيضا، وافق البنك الوطني السعودي - أكبر مساهميه في صندوق الاستثمارات العامة السعودي - على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري في "كريدي سويس" مقابل حصة نسبتها 9.9%.في حين أن غالبية الاستثمار سيتم من خلال الاكتتاب الأولي للأسهم بقيمة 1.76 مليار فرنك سويسري، والذي سيتم التوقيع عليه في الاجتماع العام غير العادي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيشارك البنك الوطني السعودي أيضا في إصدار حقوق بقيمة 2.24 مليار فرنك سويسري في وقت لاحق من العام.وسينضم إلى البنك السعودي الوطني مستثمران آخران في طرح الأسهم، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك بالفعل 5% من أسهم "كريدي سويس". قال شخص مطلع على الصفقة إن المستثمر الثالث كان مجموعة سويسرية، وإن لم يكن بنكا منافسا.من غير المتوقع أيضا أن تشارك مجموعة العليان، وهي شركة استثمارية مملوكة لعائلة سعودية ثرية، في طرح الأسهم، لكنها ستحتفظ بحصتها البالغة نحو 5% في البنك من خلال المشاركة في إصدار الحقوق.وبعد بيع الأسهم، سيمتلك البنك الوطني السعودي وجهاز قطر للاستثمار والعليان ما بين 20% و25% من أسهم "كريدي سويس".
https://sputnikarabic.ae/20221017/السعودية-والإمارات-تبحثان-الاستثمار-في-كريدي-سويس-للاستفادة-من-تراجع-قيمته-1069150985.html
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العالم العربي, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
العالم العربي, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

قطر والسعودية تخططان لشراء حصص إضافية في مصرف سويسري شهير

11:46 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIبنك كريدي سويس السويسري
بنك كريدي سويس السويسري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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يخطط جهاز قطر للاستثمار لزيادة حصته في أحد أكبر البنوك السويسرية، من خلال الاستثمار في الأسهم، كما يسعى البنك الوطني السعودي إلى ضخ استثمارات في نفس المصرف.
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر، ستؤدي الصفقة إلى امتلاك المستثمرين السعوديين والقطريين ما يصل إلى ربع أسهم مصرف "كريدي سويس".
وذكرت الصحيفة أن "المصرف الذي يواجه ضغوطا" يسعى إلى جمع 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) لتمويل عملية إعادة هيكلة جذرية.
في الأسبوع الماضي، أعلن البنك السويسري أنه سيتخلص من ذراعه الاستثمارية بفصلها كوحدة مستقلة، وسيقلص قوته العاملة العالمية بمقدار 9000 موظفا، ويخفض 2.5 مليار فرنك من التكاليف، بهدف معالجة سلسلة من الأزمات والخسائر الفصلية.
بنك كريدي سويس السويسري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
السعودية والإمارات تبحثان الاستثمار في "كريدي سويس" للاستفادة من تراجع قيمته
17 أكتوبر, 17:14 GMT
أيضا، وافق البنك الوطني السعودي - أكبر مساهميه في صندوق الاستثمارات العامة السعودي - على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري في "كريدي سويس" مقابل حصة نسبتها 9.9%.
في حين أن غالبية الاستثمار سيتم من خلال الاكتتاب الأولي للأسهم بقيمة 1.76 مليار فرنك سويسري، والذي سيتم التوقيع عليه في الاجتماع العام غير العادي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيشارك البنك الوطني السعودي أيضا في إصدار حقوق بقيمة 2.24 مليار فرنك سويسري في وقت لاحق من العام.
وسينضم إلى البنك السعودي الوطني مستثمران آخران في طرح الأسهم، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك بالفعل 5% من أسهم "كريدي سويس". قال شخص مطلع على الصفقة إن المستثمر الثالث كان مجموعة سويسرية، وإن لم يكن بنكا منافسا.
من غير المتوقع أيضا أن تشارك مجموعة العليان، وهي شركة استثمارية مملوكة لعائلة سعودية ثرية، في طرح الأسهم، لكنها ستحتفظ بحصتها البالغة نحو 5% في البنك من خلال المشاركة في إصدار الحقوق.
وبعد بيع الأسهم، سيمتلك البنك الوطني السعودي وجهاز قطر للاستثمار والعليان ما بين 20% و25% من أسهم "كريدي سويس".
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