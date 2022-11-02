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https://sputnikarabic.ae/20221102/قمر-صناعي-عسكري-روسي-أطلق-من-بليسيتسك-يدخل-المدار-بنجاح-1069753263.html
قمر صناعي عسكري روسي أطلق من "بليسيتسك" يدخل المدار بنجاح
قمر صناعي عسكري روسي أطلق من "بليسيتسك" يدخل المدار بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن القمر الصناعي العسكري، الذي أطلق اليوم الأربعاء من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، دخل المدار المستهدف في الوقت المحدد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-02T13:40+0000
رصد عسكري
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وقالت: "في الوقت المقدر، تم إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف بواسطة المرحلة العليا من فريغات وتم قبوله للسيطرة على المرافق الأرضية للقوات الفضائية. وتم إنشاء اتصال ثابت للقياس عن بعد وصيانته مع المركبة الفضائية. أنظمة المركبة الفضائية تعمل في الوضع العادي".وأضافت أنه تم تخصيص الرقم التسلسلي للقمر الصناعي "كوسموس-2563".وأطلقت القوات الفضائية، اليوم الأربعاء الساعة 09.48 بتوقيت موسكو، مركبة الإطلاق "سويوز-2.1بي" من بليسيتسك مع قمر صناعي عسكري.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قمر صناعي عسكري روسي أطلق من "بليسيتسك" يدخل المدار بنجاح

13:40 GMT 02.11.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Photo / CCO
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن القمر الصناعي العسكري، الذي أطلق اليوم الأربعاء من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، دخل المدار المستهدف في الوقت المحدد.
وقالت: "في الوقت المقدر، تم إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف بواسطة المرحلة العليا من فريغات وتم قبوله للسيطرة على المرافق الأرضية للقوات الفضائية. وتم إنشاء اتصال ثابت للقياس عن بعد وصيانته مع المركبة الفضائية. أنظمة المركبة الفضائية تعمل في الوضع العادي".
وأضافت أنه تم تخصيص الرقم التسلسلي للقمر الصناعي "كوسموس-2563".
وأطلقت القوات الفضائية، اليوم الأربعاء الساعة 09.48 بتوقيت موسكو، مركبة الإطلاق "سويوز-2.1بي" من بليسيتسك مع قمر صناعي عسكري.
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