https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الديمقراطية-تطلق-100-طلقة-مدفعية-إلى-المنطقة-العازلة-في-بحر-اليابان-1069735090.html
كوريا الديمقراطية تطلق 100 طلقة مدفعية إلى المنطقة العازلة في بحر اليابان
كوريا الديمقراطية تطلق 100 طلقة مدفعية إلى المنطقة العازلة في بحر اليابان
أطلق الجيش الكوري الشمالي ما لا يقل عن 17 صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخ "أرض- جو" اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن لجنة رؤساء الأركان... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:25+0000
2022-11-02T07:25+0000
2022-11-02T07:52+0000
كوريا الشمالية
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كما أكدت الوكالة أن جيش كوريا الديمقراطية أطلق أكثر من 100 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة لبحر اليابان. ووصفت اللجنة تصرفات بيونغ يانغ بأنها انتهاك للاتفاق بين الكوريتين، الذي تم بموجبه إنشاء منطقة عازلة. في وقت سابق، أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا تجاه جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية.
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كوريا الشمالية
كوريا الديمقراطية تطلق 100 طلقة مدفعية إلى المنطقة العازلة في بحر اليابان
07:25 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
أطلق الجيش الكوري الشمالي ما لا يقل عن 17 صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخ "أرض- جو" اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا.
كما أكدت الوكالة أن جيش كوريا الديمقراطية أطلق أكثر من 100 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة لبحر اليابان.
ووصفت اللجنة تصرفات بيونغ يانغ بأنها انتهاك للاتفاق بين الكوريتين، الذي تم بموجبه إنشاء منطقة عازلة. في وقت سابق، أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا تجاه جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية.