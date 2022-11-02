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https://sputnikarabic.ae/20221102/لافروف-يتوجه-إلى-الأردن-والإمارات-1069742843.html
لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات
لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات
أعلنت المتحدثة الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارتين إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة في الثاني من نوفمبر/... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T09:58+0000
2022-11-02T09:58+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وقالت خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء "تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة".
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سيرغي لافروف, روسيا
سيرغي لافروف, روسيا

لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات

09:58 GMT 02.11.2022
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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أعلنت المتحدثة الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارتين إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء "تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة".
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