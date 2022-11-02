https://sputnikarabic.ae/20221102/لحنة-التشريع-الدستوري-في-روسيا-تستبعد-تماما-إعادة-سريان-عقوبة-الإعدام-في-البلاد-1069751038.html

لحنة التشريع الدستوري في روسيا تستبعد تماما إعادة سريان عقوبة الإعدام في البلاد

لحنة التشريع الدستوري في روسيا تستبعد تماما إعادة سريان عقوبة الإعدام في البلاد

أشار رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتشريع الدستوري وبناء الدولة في روسيا أندريه كليشاس إلى استحالة عودة عقوبة الإعدام للتنفيذ في روسيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T12:50+0000

2022-11-02T12:50+0000

2022-11-02T12:50+0000

روسيا

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وكتب كليشاس عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "العودة إلى عقوبة الإعدام في روسيا بموجب الدستور الحالي أمر مستحيل".وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر أنه يمكن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام إذا لزم الأمر عن طريق تغيير المواقف القانونية للجنة المحكمة الدستورية في روسيا.وعلق ميدفيديف على قيام طلاب أجانب بأعمال تخريب للسكك الحديدية في أوفا عبر قناته على "تليغرام": "قام الطلاب الأجانب الشباب الذين بلغوا سن الرشد، بتعطيل العديد من مرافق السكك الحديدية في أوفا، لأنهم لا يتفقون مع سياسة بلدنا، أي أننا استقبلنا هؤلاء الحمقى وأعطيناهم الفرصة للحصول على التعليم، وقابلوا ذلك باعتداءات ارهابية وتخريب".وأردف ميدفيديف: "علينا فقط أن تتذكر أنه خلال الحرب الوطنية العظمى، لم يكن أحد يتخبط مع المخربين الذين نفذوا أعمال تخريبية في العمق بأوامر من القتلة النازيين".

https://sputnikarabic.ae/20220629/المحكمة-الدستورية-الروسية-تعارض-عودة-عقوبة-الإعدام-للبلاد-1064401998.html

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