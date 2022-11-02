https://sputnikarabic.ae/20221102/مانويل-نوير-يعلن-إصابته-بالسرطان-وخضوعه-لثلاث-عمليات-جراحية-1069745928.html
مانويل نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لثلاث عمليات جراحية
مانويل نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لثلاث عمليات جراحية
أعلن حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني مانويل نوير، إصابته بمرض سرطان الجلد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:29+0000
2022-11-02T11:29+0000
2022-11-02T11:29+0000
رياضة
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وأكد الحارس الألماني، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، على أنه "خضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة على مستوى الوجه، بعد ثبوت إصابته بسرطان الجلد".وأضاف "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس".من جانبها، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن حارس مرمى الفريق البافاري سيكون جاهزا للمشاركة رفقة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر.ووصل بايرن ميونخ لدور الـ16 بعدما وصل رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وخاض نوير هذا الموسم 13 مباراة رفقة العملاق البافاري في جميع المسابقات.ومن المقرر، أن تقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، قبل أن تتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.
https://sputnikarabic.ae/20220913/بايرن-ميونخ-يفوز-على-برشلونة-بنتيجة-2-0-في-دوري-الأبطال-فيديو-1067698211.html
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رياضة, المجتمع
مانويل نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لثلاث عمليات جراحية
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أعلن حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني مانويل نوير، إصابته بمرض سرطان الجلد.
وأكد الحارس الألماني، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، على أنه "خضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة على مستوى الوجه، بعد ثبوت إصابته بسرطان الجلد".
وأضاف "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس".
من جانبها، قالت صحيفة "بيلد
" الألمانية أن حارس مرمى الفريق البافاري سيكون جاهزا للمشاركة رفقة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر.
ووصل بايرن ميونخ لدور الـ16 بعدما وصل رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وخاض نوير هذا الموسم 13 مباراة رفقة العملاق البافاري في جميع المسابقات.
ومن المقرر، أن تقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، قبل أن تتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.