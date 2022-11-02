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https://sputnikarabic.ae/20221102/مباراة-كرة-قدم-نسائية-تتحول-إلى-مصارعة-1069745164.html
مباراة كرة قدم نسائية تتحول إلى "مصارعة"
مباراة كرة قدم نسائية تتحول إلى "مصارعة"
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشجار عنيف بين لاعبات في مباراة كرة قدم نسائية بين فريقين يلعبان في دوري الجامعات الأمريكي. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
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وحصل الشجار بين لاعبتين من فريق جامعة لويزيانا ومسيسيبي، بعد صراع على الكرة قرب خط التماس.ويظهر الفيديو قيام اللاعبة مايا جوردون وهي تحاول إمساك منافستها رامسي ديفيز من الخصر، بغرض الاستحواذ على الكرة.لتوجه جوردان لكمة لوجه ديفيز، ليندلع شجار بين اللاعبتين، رغم تدخل حكم المباراة، لتدخل لاعبات أخريات في المشاجرة التي استخدمت فيها اللكمات وشد الشعر.
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نادي الفيديو

مباراة كرة قدم نسائية تتحول إلى "مصارعة"

10:55 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوركرة القدم
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشجار عنيف بين لاعبات في مباراة كرة قدم نسائية بين فريقين يلعبان في دوري الجامعات الأمريكي.
وحصل الشجار بين لاعبتين من فريق جامعة لويزيانا ومسيسيبي، بعد صراع على الكرة قرب خط التماس.
ويظهر الفيديو قيام اللاعبة مايا جوردون وهي تحاول إمساك منافستها رامسي ديفيز من الخصر، بغرض الاستحواذ على الكرة.
لتوجه جوردان لكمة لوجه ديفيز، ليندلع شجار بين اللاعبتين، رغم تدخل حكم المباراة، لتدخل لاعبات أخريات في المشاجرة التي استخدمت فيها اللكمات وشد الشعر.
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