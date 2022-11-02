https://sputnikarabic.ae/20221102/مصدر-يكشف-عن-تنفيذ-روسيا-غارات-على-المنشآت-العسكرية-الأوكرانية-بصواريخ-إكس-32--1069731805.html
مصدر يكشف عن تنفيذ روسيا غارات على المنشآت العسكرية الأوكرانية بصواريخ "إكس 32"
مصدر يكشف عن تنفيذ روسيا غارات على المنشآت العسكرية الأوكرانية بصواريخ "إكس 32"
وجهت القاذفات الروسية بعيدة المدى، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مرارا ضربات عالية الدقة على أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من طراز "إكس... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T02:17+0000
2022-11-02T02:17+0000
2022-11-02T02:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الصاروخ الجديد مصمم لقاذفات القنابل "توبوليف تي يو-22 إم" الحديثة بعيدة المدى، ومع ذلك، تم أيضا إعادة تجهيز عدد معين من الطائرات المقاتلة من التعديل السابق "تي يو-22 إم 3" لاستخدامه.وقال المصدر "خلال العملية العسكرية الخاصة، نفذت طائرات "تي يو-22 إم 3" المحولة سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز جديدة مضادة للسفن من طراز "إكس -32"على المنشآت الأرضية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية".وأضاف المصدر: "ونتيجة لذلك، تم تأكيد قدرة الصواريخ على ضرب الأهداف البرية بفعالية ودقة بشكل كامل في ظروف القتال".وقال المصدر إنه لم يتم اعتراض صاروخ "إكس -32" واحد من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220308/الجيش-الروسي-يدمر-2482-هدفا-من-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059603792.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر يكشف عن تنفيذ روسيا غارات على المنشآت العسكرية الأوكرانية بصواريخ "إكس 32"
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وجهت القاذفات الروسية بعيدة المدى، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مرارا ضربات عالية الدقة على أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من طراز "إكس 32” والمعروفة أيضا باسم "قتلة حاملات الطائرات".
موسكو - سبوتنيك
. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الصاروخ الجديد مصمم لقاذفات القنابل "توبوليف تي يو-22 إم" الحديثة بعيدة المدى، ومع ذلك، تم أيضا إعادة تجهيز عدد معين من الطائرات المقاتلة من التعديل السابق "تي يو-22 إم 3" لاستخدامه.
وقال المصدر "خلال العملية العسكرية الخاصة، نفذت طائرات "تي يو-22 إم 3" المحولة سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز جديدة مضادة للسفن من طراز "إكس -32"على المنشآت الأرضية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية".
وأضاف المصدر: "ونتيجة لذلك، تم تأكيد قدرة الصواريخ على ضرب الأهداف البرية بفعالية ودقة بشكل كامل في ظروف القتال".
وقال المصدر إنه لم يتم اعتراض صاروخ "إكس -32" واحد من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.