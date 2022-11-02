https://sputnikarabic.ae/20221102/معلومات-عن-قمة-المناخ-1069747451.html
معلومات عن قمة المناخ
معلومات عن قمة المناخ
تستضيف مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة المناخ 27 في ظل معاناة العالم من... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:33+0000
2022-11-02T11:33+0000
2022-11-02T11:33+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069747156_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b2b8d88d449384dc5db614aafef0d5b7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1069747156_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_5190df796f48ca75a1a2cff3cd5566f5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن قمة المناخ
تابعنا عبر
تستضيف مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة المناخ 27 في ظل معاناة العالم من التغير المناخي الذي يهدد جودة الحياة على كوكب الأرض.