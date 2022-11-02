https://sputnikarabic.ae/20221102/هرتسوغ-يعلن-أنه-سيقود-وفد-إسرائيل-إلى-مؤتمر-المناخ-بشرم-الشيخ-المصرية-1069767546.html
هرتسوغ يعلن أنه سيقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية
هرتسوغ يعلن أنه سيقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية
أعلن رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T19:23+0000
2022-11-02T19:23+0000
2022-11-02T19:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg
وقال هرتسوغ: "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر، وفي هذا المساء التقيت بأعضاء الوفد في منزل الرئيس في القدس".وأضاف في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أزمة المناخ هي حالة طوارئ دولية وإسرائيلية. إنها فرصة مهمة لعرض إنجازات إسرائيل وقدراتها في مجال أزمة المناخ".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي وذلك إثر خسارته في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس.وأظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات البرلمانية، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من أصل 120 بالكنيست ما يؤهله لتشكيل حكومة يمين بشكل مريح.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064872624_125:0:1118:745_1920x0_80_0_0_b887b5e2be3276022e6a15cd03a0bc94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المناخ في العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المناخ في العالم
هرتسوغ يعلن أنه سيقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية
تابعنا عبر
أعلن رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيقود وفد بلاده إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال هرتسوغ: "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر، وفي هذا المساء التقيت بأعضاء الوفد في منزل الرئيس في القدس".
وأضاف في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أزمة المناخ هي حالة طوارئ دولية وإسرائيلية. إنها فرصة مهمة لعرض إنجازات إسرائيل وقدراتها في مجال أزمة المناخ".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي وذلك إثر خسارته في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس.
وأظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات البرلمانية، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو
على 65 مقعدا من أصل 120 بالكنيست ما يؤهله لتشكيل حكومة يمين بشكل مريح.