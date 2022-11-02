https://sputnikarabic.ae/20221102/واشنطن-تتطلع-إلى-مواصلة-العمل-مع-الحكومة-الإسرائيلية-المرتقبة-1069757163.html
واشنطن تتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية المرتقبة
واشنطن تتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية المرتقبة
علقت الولايات الأمريكية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بأغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:55+0000
2022-11-02T14:55+0000
2022-11-02T14:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدز، نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.وقال نيدز: "يسعدني أن أرى مثل هذا الإقبال الكبير للناخبين في انتخابات الكنيست".وأضاف أنه "من السابق لأوانه تخمين التكوين الدقيق للحكومة المقبلة حتى يتم فرز جميع الأصوات".وتابع السفير الأمريكي: "أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة (الجديدة) بشأن مصالحنا وقيمنا المشتركة".وأظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا، ما يؤهله لتشكيل حكومة يمين بشكل مريح، فيما مني معسكر رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس بهزيمة مدوية.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.وبعد صدور النتائج النهائية غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن تمديدها إلى 28.ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
واشنطن تتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية المرتقبة
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علقت الولايات الأمريكية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بأغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل
توماس نيدز، نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.
وقال نيدز: "يسعدني أن أرى مثل هذا الإقبال الكبير للناخبين في انتخابات الكنيست".
وأضاف أنه "من السابق لأوانه تخمين التكوين الدقيق للحكومة المقبلة حتى يتم فرز جميع الأصوات".
وتابع السفير الأمريكي: "أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة (الجديدة) بشأن مصالحنا وقيمنا المشتركة".
وأظهر فرز 86% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، حصول معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو
على 65 مقعدا، ما يؤهله لتشكيل حكومة يمين بشكل مريح، فيما مني معسكر رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس بهزيمة مدوية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت
النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
وبعد صدور النتائج النهائية غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، سيكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما يمكن تمديدها إلى 28.
ويتعين على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.