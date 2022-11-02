وزير الخارجية السوري يقول إن الدول الغربية تفرض العقوبات لأهداف سياسية "دنيئة"
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
© Sputnik . Sergey Guneyev/
اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد دول الغرب بفرض عقوبات على دول مثل سوريا وروسيا وإيران وكوبا لأهداف سياسية "دنيئة"، محذرًا من أن العقوبات الاقتصادية "تقتل الشعوب والبشر".
طهران - سبوتنيك. وقال المقداد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، "العقوبات الاقتصادية تقتل الشعوب والبشر... والعقوبات الغربية تستهدف الدول مثل إيران وروسيا وسوريا وكوبا لأهداف سياسية دنيئة".
وأضاف المقداد: "نحن مع عالم متعدد الأقطاب بالشكل المطلوب وليس بالشكل المشوه التي يريده الغرب"، مؤكدًا أن "سياسات الدول الغربية القائمة على النفاق والتزوير والابتزاز أدت إلى ظهور الجماعات الإرهابية، فداعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] ولدت في أحضان أمريكا وإسرائيل، وجبهة النصرة [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] ولدت في أحضان الغرب".
وتابع المقداد:
وأضاف المقداد: "نحن مع عالم متعدد الأقطاب بالشكل المطلوب وليس بالشكل المشوه التي يريده الغرب"، مؤكدًا أن "سياسات الدول الغربية القائمة على النفاق والتزوير والابتزاز أدت إلى ظهور الجماعات الإرهابية، فداعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] ولدت في أحضان أمريكا وإسرائيل، وجبهة النصرة [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] ولدت في أحضان الغرب".
وتابع المقداد:
"في شرق سوريا تقدم الولايات المتحدة الدعم للجماعات الانفصالية والإرهابية وتسرق النفط وتهربه للدول المعادية، وتسرق القمح السوري وتصدره بينما يعاني السوريون من شح القمح".
وحول زيارته إلى إيران، قال المقداد "أتيت إلى طهران لمتابعة المشاورات في مختلف مجالات التعاون بين إيران وسوريا... نقوم بهذه الزيارة لنعبر مرة أخرى عن وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في مقابل الهجمة التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد طهران لتعكير استقرارها ولإجبارها على تغيير مواقفها في المنطقة وخارجها".
من جانبه، قال عبد اللهيان "اتفقنا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين طهران ودمشق، وهي فرصة لتطوير العلاقات في مختلف مجالات التعاون الثنائي".
وأضاف: "اتفقنا على عقد ندوة في طهران بمشاركة 18 دولة في الفترة القادمة تتطرق للعقوبات والعلاقات الثنائية بين الدول".
وفي يوليو/ تموز الماضي زار المقداد طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث أكد الجانبان ضرورة اعتماد الوسائلِ الدبلوماسية لحل الأزمة بين تركيا وسوريا، بموازاة الرفضِ لأي تدخل عسكري تركي في الشمال السوري.
وأضاف: "اتفقنا على عقد ندوة في طهران بمشاركة 18 دولة في الفترة القادمة تتطرق للعقوبات والعلاقات الثنائية بين الدول".
وفي يوليو/ تموز الماضي زار المقداد طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث أكد الجانبان ضرورة اعتماد الوسائلِ الدبلوماسية لحل الأزمة بين تركيا وسوريا، بموازاة الرفضِ لأي تدخل عسكري تركي في الشمال السوري.