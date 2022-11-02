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https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-الطاقة-السعودي-يؤكد-أهمية-دعم-استقرار-أسواق-البترول-العالمية-بالحوار-بين-المنتجين-والمستهلكين-1069752410.html
وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بالحوار بين المنتجين والمستهلكين
وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بالحوار بين المنتجين والمستهلكين
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T13:37+0000
2022-11-02T13:37+0000
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وعقد الوزير السعودي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، لي تشانغ يانغ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد الوزيران "الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية"، مشيرين إلى أن "المملكة تظل أكبر مصدر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا".ولفت الوزيران إلى "أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات".واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات المدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.وأعلنت منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وخلف القرار حالة من الغضب في واشنطن، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار "أوبك+".فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.ووصل الرد الأمريكي حد التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأمريكي كريس كونز، الحليف المقرب للرئيس بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-الطاقة-السعودي-يؤكد-أن-أوروبا-تشهد-الآن-مرحلة-حرجة-1069462002.html
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سوق النفط, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد
سوق النفط, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد

وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بالحوار بين المنتجين والمستهلكين

13:37 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
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أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وعقد الوزير السعودي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، لي تشانغ يانغ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الوزيران "الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية"، مشيرين إلى أن "المملكة تظل أكبر مصدر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا".
ولفت الوزيران إلى "أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات".
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واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات المدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.
وأعلنت منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
وخلف القرار حالة من الغضب في واشنطن، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار "أوبك+".
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
ووصل الرد الأمريكي حد التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأمريكي كريس كونز، الحليف المقرب للرئيس بايدن.
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