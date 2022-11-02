https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-المالية-الأردني-يكشف-عن-عدم-استحقاق-سداد-ديون-اليورو-حتى-عام-2025-1069745304.html

وزير المالية الأردني يكشف عن عدم استحقاق سداد ديون اليورو حتى عام 2025

وزير المالية الأردني يكشف عن عدم استحقاق سداد ديون اليورو حتى عام 2025

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن حكومة بلاده لا تخطط لرفع الضرائب أو فرض أي رسوم جديدة على المواطنين، كاشفا عن عدم استحقاق ديون اليورو على الأردن قبل 3... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T10:57+0000

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2022-11-02T10:57+0000

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وذكر العسعس، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سندات يورو مستحقة على الأردن حتى عام 2025، مضيفا: "أطلقنا برنامجا منذ 3 سنوات يهدف إلى تخفيض البطالة وتحسين المالية العامة".كشفت بيانات وزارة المالية الأردنية في الشهر الماضي، عن بلوغ إجمالي الدين العام 109.7% من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى شهر نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار (52.3 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا بيانات وزارة المالية الأردنية.وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.‏

https://sputnikarabic.ae/20221031/الأردن-يخفض-أسعار-البنزين-بدءا-من-نوفمبر-1069682912.html

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