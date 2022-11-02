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https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-المالية-الأردني-يكشف-عن-عدم-استحقاق-سداد-ديون-اليورو-حتى-عام-2025-1069745304.html
وزير المالية الأردني يكشف عن عدم استحقاق سداد ديون اليورو حتى عام 2025
وزير المالية الأردني يكشف عن عدم استحقاق سداد ديون اليورو حتى عام 2025
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن حكومة بلاده لا تخطط لرفع الضرائب أو فرض أي رسوم جديدة على المواطنين، كاشفا عن عدم استحقاق ديون اليورو على الأردن قبل 3... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:57+0000
2022-11-02T10:57+0000
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وذكر العسعس، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سندات يورو مستحقة على الأردن حتى عام 2025، مضيفا: "أطلقنا برنامجا منذ 3 سنوات يهدف إلى تخفيض البطالة وتحسين المالية العامة".كشفت بيانات وزارة المالية الأردنية في الشهر الماضي، عن بلوغ إجمالي الدين العام 109.7% من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى شهر نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار (52.3 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا بيانات وزارة المالية الأردنية.وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.‏
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أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي

وزير المالية الأردني يكشف عن عدم استحقاق سداد ديون اليورو حتى عام 2025

10:57 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن حكومة بلاده لا تخطط لرفع الضرائب أو فرض أي رسوم جديدة على المواطنين، كاشفا عن عدم استحقاق ديون اليورو على الأردن قبل 3 سنوات على الأقل.
وذكر العسعس، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سندات يورو مستحقة على الأردن حتى عام 2025، مضيفا: "أطلقنا برنامجا منذ 3 سنوات يهدف إلى تخفيض البطالة وتحسين المالية العامة".
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كشفت بيانات وزارة المالية الأردنية في الشهر الماضي، عن بلوغ إجمالي الدين العام 109.7% من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى شهر نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.
ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار (52.3 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا بيانات وزارة المالية الأردنية.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.‏
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