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وكالة الطاقة النووية الروسية تعلن ملء جميع الشواغر المطلوبة في محطة زابوروجيه
وكالة الطاقة النووية الروسية تعلن ملء جميع الشواغر المطلوبة في محطة زابوروجيه
أعلن مستشار المدير العام لوكالة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن جميع المتخصصين المنوطين بتشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:24+0000
2022-11-02T15:24+0000
روسيا
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وقال كارتشا على الهواء من قناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: "كان من المهم للغاية ضمان التعاقد مع المتخصصين المهمين ذوي الكفاءات العاية، وقد تم بالفعل التعاقد مع هؤلاء المتخصصين بأعداد كافية".وأردف كارتشا: "يجب أن أشير إلى أنه لم تكن هناك مشكلات في شغل المناصب، في الصناعة النووية الروسية، لدينا اليوم 1.5 ألف فرد احتياطي".وأشار كارتشا إلى أن "موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون مراقبة حالة السلامة النووية في المحطة ومن المتوقع أن ينظموا نوباتهم في المستقبل القريب".وختم: "هناك أربعة (ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وفي المستقبل القريب على حد علمنا، ومن المتوقع أن يتناوبوا، وهناك عملية تفاعل بناء للغاية معهم".
https://sputnikarabic.ae/20221029/صد-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1069595718.html
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وكالة الطاقة النووية الروسية تعلن ملء جميع الشواغر المطلوبة في محطة زابوروجيه

15:24 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن مستشار المدير العام لوكالة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن جميع المتخصصين المنوطين بتشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد وقعوا وثائق مع شركة التشغيل الجديدة.
وقال كارتشا على الهواء من قناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: "كان من المهم للغاية ضمان التعاقد مع المتخصصين المهمين ذوي الكفاءات العاية، وقد تم بالفعل التعاقد مع هؤلاء المتخصصين بأعداد كافية".
نحن نتحدث عن المشرفين على مناوبة المصنع، والموظفين التشغيليين، وإدارة وحدة الطاقة، والنائب المشرف على المهندسين، وكبير المهندسين، تم شغل جميع هذه المناصب".
وأردف كارتشا: "يجب أن أشير إلى أنه لم تكن هناك مشكلات في شغل المناصب، في الصناعة النووية الروسية، لدينا اليوم 1.5 ألف فرد احتياطي".

لذلك إذا حدث خطأ ما أو حدثت أي مشكلات، فإننا سنعالجها على حساب احتياطي موظفينا، ولكننا اليوم يمكننا القول إن اتخاذ مثل هذه التدابير غير ضروري.

وأشار كارتشا إلى أن "موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون مراقبة حالة السلامة النووية في المحطة ومن المتوقع أن ينظموا نوباتهم في المستقبل القريب".
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"الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في عملية واحدة فقط، هذه العملية تسمى مراقبة حالة الأمان النووي (في المحطة)".

وختم: "هناك أربعة (ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وفي المستقبل القريب على حد علمنا، ومن المتوقع أن يتناوبوا، وهناك عملية تفاعل بناء للغاية معهم".
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