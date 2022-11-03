https://sputnikarabic.ae/20221103/أنصار-الله-تقول-إن-أمريكا-تدعي-الحرص-على-السلام-في-اليمن-بينما-تعرقل-أي-جهود-لتحقيقه-1069807435.html
أنصار الله تقول إن أمريكا تدعي الحرص على السلام في اليمن بينما تعرقل أي جهود لتحقيقه
أنصار الله تقول إن أمريكا تدعي الحرص على السلام في اليمن بينما تعرقل أي جهود لتحقيقه
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بعرقلة السلام في اليمن، محملةً إياها المسؤولية في معاناة الشعب اليمني جراء الحرب... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T23:25+0000
2022-11-03T23:25+0000
2022-11-03T23:25+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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صنعاء – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني (غير معترف بها) المشكلة من "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إنها "تعرب عن استغرابها من ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية حرصها على تحقيق السلام في اليمن، في حين أنها من تقف وراء معاناة الشعب اليمني".وذكرت أن "أمريكا لا تريد وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية) ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، وانحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية".ورأت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.يأتي اتهام "أنصار الله" للولايات المتحدة، عشية انتقاد الخارجية الأمريكية في بيان مواقف الجماعة، بالقول: "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات اليمنية من أجل السلام"، معتبرة أن "السبيل الوحيد لإنهاء 8 سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد مستقبل بلدهم".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بعد-فشل-كل-مساعي-التهدئة-هل-توافق-أنصار-الله-والإصلاح-على-استمرار-الحرب-في-اليمن-1069803822.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أنصار الله تقول إن أمريكا تدعي الحرص على السلام في اليمن بينما تعرقل أي جهود لتحقيقه
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بعرقلة السلام في اليمن، محملةً إياها المسؤولية في معاناة الشعب اليمني جراء الحرب المستمرة في البلد العربي منذ 8 أعوام.
صنعاء – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني (غير معترف بها) المشكلة من "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إنها "تعرب عن استغرابها من ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية
حرصها على تحقيق السلام في اليمن، في حين أنها من تقف وراء معاناة الشعب اليمني".
وأضافت أن "ادعاء الولايات المتحدة يأتي في سياق محاولتها التغطية على موقفها المعيق للسلام"، مشيرة إلى "أن اليمنيين يحاصرون ويجوعون ويقتلون يومياً بسلاح وبضوء أخضر أمريكي".
وذكرت أن "أمريكا لا تريد وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية) ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، وانحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية".
ورأت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.
يأتي اتهام "أنصار الله" للولايات المتحدة، عشية انتقاد الخارجية الأمريكية في بيان مواقف الجماعة، بالقول: "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات اليمنية من أجل السلام"، معتبرة أن "السبيل الوحيد لإنهاء 8 سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد مستقبل بلدهم".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.