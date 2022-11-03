https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-الحكومة-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069788199.html
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بإصابة رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان وعدد من انصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T11:47+0000
2022-11-03T11:47+0000
2022-11-03T12:12+0000
باكستان
العالم
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وأشارت محطة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، إن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا مرجحه أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها خان نحو إسلام أباد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, العالم
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
11:47 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بإصابة رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان وعدد من انصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد
وأشارت محطة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، إن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا مرجحه أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها خان نحو إسلام أباد.