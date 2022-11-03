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إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-الحكومة-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069788199.html
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بإصابة رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان وعدد من انصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T11:47+0000
2022-11-03T12:12+0000
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وأشارت محطة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، إن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا مرجحه أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها خان نحو إسلام أباد.
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باكستان, العالم

إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته

11:47 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 03.11.2022)
© AFP 2022 / ARIF ALIرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / ARIF ALI
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يتبع
أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بإصابة رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان وعدد من انصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد
وأشارت محطة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، إن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا مرجحه أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها خان نحو إسلام أباد.
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