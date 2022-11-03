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https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-يعتقد-أن-الولايات-المتحدة-لن-تتمكن-من-الحصول-على-غواصات-بصواريخ-أسرع-من-الصوت-في-وقت-قريب-1069778833.html
إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب
إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب
لن تتمكن البحرية الأمريكية من استلام غواصات بأسلحة تفوق سرعة الصوت على متنها إلا في عام 2029، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "ديفينس نيوز". 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:38+0000
2022-11-03T08:38+0000
رصد عسكري
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في السابق، قال البنتاغون إن غواصات من طراز "فرجينيا" مزودة بصواريخ من الجيل الجديد ستظهر بحلول عام 2028، لكن تم تأجيل إطلاقها. أكد جوني وولف، مدير إدارة برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، أن التأخير كان بسبب بناء الحامل، وليس الصاروخ.في الوقت نفسه، يجب أن تظهر المدمرة من طراز "زيموالت" والمسلحة بنظام صواريخ أسرع من الصوت، لدى البحرية الأمريكية في عام 2025. ومع ذلك، يواجه الخبراء اليوم مشكلات في حجم الخلايا الموجودة على متن السفينة، المصممة لاستيعاب أنظمة الهجوم.
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب

08:38 GMT 03.11.2022
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Photo / Pixabay / Skeeze
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لن تتمكن البحرية الأمريكية من استلام غواصات بأسلحة تفوق سرعة الصوت على متنها إلا في عام 2029، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "ديفينس نيوز".
في السابق، قال البنتاغون إن غواصات من طراز "فرجينيا" مزودة بصواريخ من الجيل الجديد ستظهر بحلول عام 2028، لكن تم تأجيل إطلاقها. أكد جوني وولف، مدير إدارة برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، أن التأخير كان بسبب بناء الحامل، وليس الصاروخ.
في الوقت نفسه، يجب أن تظهر المدمرة من طراز "زيموالت" والمسلحة بنظام صواريخ أسرع من الصوت، لدى البحرية الأمريكية في عام 2025. ومع ذلك، يواجه الخبراء اليوم مشكلات في حجم الخلايا الموجودة على متن السفينة، المصممة لاستيعاب أنظمة الهجوم.
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