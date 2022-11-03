https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-يعتقد-أن-الولايات-المتحدة-لن-تتمكن-من-الحصول-على-غواصات-بصواريخ-أسرع-من-الصوت-في-وقت-قريب-1069778833.html

إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب

إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب

لن تتمكن البحرية الأمريكية من استلام غواصات بأسلحة تفوق سرعة الصوت على متنها إلا في عام 2029، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن صحيفة "ديفينس نيوز". 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T08:38+0000

2022-11-03T08:38+0000

2022-11-03T08:38+0000

رصد عسكري

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في السابق، قال البنتاغون إن غواصات من طراز "فرجينيا" مزودة بصواريخ من الجيل الجديد ستظهر بحلول عام 2028، لكن تم تأجيل إطلاقها. أكد جوني وولف، مدير إدارة برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، أن التأخير كان بسبب بناء الحامل، وليس الصاروخ.في الوقت نفسه، يجب أن تظهر المدمرة من طراز "زيموالت" والمسلحة بنظام صواريخ أسرع من الصوت، لدى البحرية الأمريكية في عام 2025. ومع ذلك، يواجه الخبراء اليوم مشكلات في حجم الخلايا الموجودة على متن السفينة، المصممة لاستيعاب أنظمة الهجوم.

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رصد عسكري