https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-ثلاث-مقاطعات-أوكرانية-1069772782.html
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية
أفادت الإدارات العسكرية الإقليمية بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد في أوكرانيا. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T06:09+0000
2022-11-03T06:09+0000
2022-11-03T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب دميتري لونين، رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة بولتافا في أوكرانيا، على "تلغرام": "الإنذار من غارة جوية في المقاطعة! خطر الصواريخ".كما أُعلن عن حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد.ويشار إلى أن القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية
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أفادت الإدارات العسكرية الإقليمية بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد في أوكرانيا.
وكتب دميتري لونين، رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة بولتافا في أوكرانيا، على "تلغرام": "الإنذار من غارة جوية في المقاطعة! خطر الصواريخ".
كما أُعلن عن حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد.
ويشار إلى أن القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.