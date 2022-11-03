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إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069807108.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الخميس/الجمعة، حيث شملت مناطق، كيروفوغراد، أوديسا وميكولاييف، فينيتسا، ودنيبروبيتروفسك. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T22:16+0000
2022-11-03T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك وفقا لبيانات خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069696622.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

22:16 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
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أعلنت حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الخميس/الجمعة، حيث شملت مناطق، كيروفوغراد، أوديسا وميكولاييف، فينيتسا، ودنيبروبيتروفسك.
جاء ذلك وفقا لبيانات خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في جزء من أراضي منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، كما أظهرت الخريطة.
تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
1 نوفمبر, 00:03 GMT
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
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