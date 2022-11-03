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https://sputnikarabic.ae/20221103/استطلاع-للرأي-يكشف-تزايد-أعداد-الأمريكيين-الرافضين-لتقديم-بلادهم-المساعدات-لأوكرانيا-1069799636.html
استطلاع للرأي يكشف تزايد أعداد الأمريكيين الرافضين لتقديم بلادهم المساعدات لأوكرانيا
استطلاع للرأي يكشف تزايد أعداد الأمريكيين الرافضين لتقديم بلادهم المساعدات لأوكرانيا
ارتفع عدد الأمريكيين المعارضين تقديم المساعدات الأمريكية "المفرطة" لأوكرانيا، من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول، بمقدار خمسة أضعاف، من 6% إلى 30%، حسبما... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T15:56+0000
2022-11-03T15:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال 30% من المستجيبين إن الولايات المتحدة "تفعل الكثير" لمساعدة أوكرانيا، وكان هذا المؤشر في مسح مارس 6% فقط.ومن بين الأمريكيين المؤيدين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، صوّت 81% من المستطلعين لصالح تقديم المساعدة، ومن بين مؤيدي الجمهوريين، 35%فقط، وبين أولئك الذين لا يعرّفون أنفسهم بأحزاب سياسية 45%.وأجرت الصحيفة الاستطلاع على 1500 مشارك في الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221028/بلينكن-يعلن-عن-تقديم-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069589402.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

استطلاع للرأي يكشف تزايد أعداد الأمريكيين الرافضين لتقديم بلادهم المساعدات لأوكرانيا

15:56 GMT 03.11.2022
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Roman Koksarov
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ارتفع عدد الأمريكيين المعارضين تقديم المساعدات الأمريكية "المفرطة" لأوكرانيا، من مارس/آذار إلى أكتوبر/تشرين الأول، بمقدار خمسة أضعاف، من 6% إلى 30%، حسبما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.
وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال 30% من المستجيبين إن الولايات المتحدة "تفعل الكثير" لمساعدة أوكرانيا، وكان هذا المؤشر في مسح مارس 6% فقط.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر 37% من المستجيبين عن عدم رغبتهم تقديم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا، فيما يفضل 57% من المستجيبين تقديمها.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
بلينكن يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
28 أكتوبر, 20:07 GMT
ومن بين الأمريكيين المؤيدين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، صوّت 81% من المستطلعين لصالح تقديم المساعدة، ومن بين مؤيدي الجمهوريين، 35%فقط، وبين أولئك الذين لا يعرّفون أنفسهم بأحزاب سياسية 45%.
وأجرت الصحيفة الاستطلاع على 1500 مشارك في الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2022.
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