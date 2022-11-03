https://sputnikarabic.ae/20221103/الاجتماع-السنوي-لرؤساء-مجالس-أمن-رابطة-الدول-المستقلة-يجري-في-موسكو-1069771006.html
الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو
الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو
أعلن مكتب مجلس الأمن الروسي، أن الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة سيجري الخميس في العاصمة الروسية، وستجري خلاله مناقشة المسائل... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T01:20+0000
2022-11-03T01:20+0000
2022-11-03T01:20+0000
رابطة الدول المستقلة
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موسكو – سبوتنيك. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.وكان الاجتماع الماضي قد جرى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.وكان محور اللقاء حينها تهديدات الأمنية لرابطة الدول المستقلة الصادرة عن أفغانستان، مسائل التعاون في مجال الهجرة، المشاكل المتعلقة بتطور التكنولوجيا العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رابطة الدول المستقلة
الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو
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أعلن مكتب مجلس الأمن الروسي، أن الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة سيجري الخميس في العاصمة الروسية، وستجري خلاله مناقشة المسائل الملحة للأمن الوطني، الإقليمي والدولي.
موسكو – سبوتنيك. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع
رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.
وكان الاجتماع الماضي قد جرى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وكان محور اللقاء حينها تهديدات الأمنية لرابطة الدول المستقلة الصادرة عن أفغانستان، مسائل التعاون في مجال الهجرة، المشاكل المتعلقة بتطور التكنولوجيا العضوية.