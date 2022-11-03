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https://sputnikarabic.ae/20221103/الاجتماع-السنوي-لرؤساء-مجالس-أمن-رابطة-الدول-المستقلة-يجري-في-موسكو-1069771006.html
الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو
الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو
أعلن مكتب مجلس الأمن الروسي، أن الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة سيجري الخميس في العاصمة الروسية، وستجري خلاله مناقشة المسائل... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T01:20+0000
2022-11-03T01:20+0000
رابطة الدول المستقلة
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موسكو – سبوتنيك. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.وكان الاجتماع الماضي قد جرى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.وكان محور اللقاء حينها تهديدات الأمنية لرابطة الدول المستقلة الصادرة عن أفغانستان، مسائل التعاون في مجال الهجرة، المشاكل المتعلقة بتطور التكنولوجيا العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html
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رابطة الدول المستقلة
رابطة الدول المستقلة

الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو

01:20 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Kazakh Presidential press office / الانتقال إلى بنك الصورقمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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أعلن مكتب مجلس الأمن الروسي، أن الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة سيجري الخميس في العاصمة الروسية، وستجري خلاله مناقشة المسائل الملحة للأمن الوطني، الإقليمي والدولي.
موسكو – سبوتنيك. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.
وكان الاجتماع الماضي قد جرى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الدوما، موسكو، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
1 نوفمبر, 08:37 GMT
وكان محور اللقاء حينها تهديدات الأمنية لرابطة الدول المستقلة الصادرة عن أفغانستان، مسائل التعاون في مجال الهجرة، المشاكل المتعلقة بتطور التكنولوجيا العضوية.
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