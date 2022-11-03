https://sputnikarabic.ae/20221103/الاختراع-الذي-غير-وجه-التاريخ-البشري-هل-ممكن-الاستغناء-عنه-اليوم-1069793143.html
الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم
الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم
مواضيع اليوم: "الإنترنت" الاختراع الذي نقل العالم إلى مكان آخر افتراضي. أيام قرطاج السينمائية في طبعتها الثالثة والثلاثين. وفاة المؤلف والأديب المصري بهاء... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:02+0000
2022-11-03T14:02+0000
2022-11-03T14:02+0000
راديو
صدى الحياة
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الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم
الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم
حول هذا الموضوع، الخبير التقني الجزائري، في مجال الرقمنة والإعلام الآلي، الدكتور إبراهيم الخليل قيمش لبرنامج "صدى الحياة":وفيما يخص احتمال توقف عمل شبكة الإنترنيت، يوضح الدكتور قيمش بأنأيام قرطاج السينمائية في طبعتها الـ 33 والسعودية ضيف الشرفانطلقت، هذا الأسبوع، في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وسط العاصمة التونسية، الدورة الـ 33 لأيام قرطاج السينمائية التي تتواصل فعالياتها حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.إدارة المهرجان اختارت "السينما السعودية" لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعن هذه المشاركة، حدّثتنا مخرجة الأفلام السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية ، السيدة هند الفهد وقالت لــ"صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم
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مواضيع اليوم: "الإنترنت" الاختراع الذي نقل العالم إلى مكان آخر افتراضي. أيام قرطاج السينمائية في طبعتها الثالثة والثلاثين. وفاة المؤلف والأديب المصري بهاء طاهر. أفادت نتائج دراسة لبنانية بأن 68% من الخادمات في البيوت تعرضن للعنف والتحرش الجنسي. وفائــدة الرياضة للصّحة النفسية والعقلية خاصة مع تغير حالات الطقس وإمكانية الإصابة باكتئاب الفصول.
حول هذا الموضوع، الخبير التقني الجزائري، في مجال الرقمنة والإعلام الآلي، الدكتور إبراهيم الخليل قيمش لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هناك تحديات كثيرة يعيشها عالم الرقمنة الآن، فالإنترنيت والرقمنة أصبحتا ضرورة لا بد منها، والرقمنة ليست تكنولوجيا ولكنها وسيلة نحو استخدام أنواع كثيرة من التكنولوجيات، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها، كما أنها تحويل جميع المعلومات والوثائق إلى صور تستطيع أجهزة الكومبيوتر التعامل معها".
وفيما يخص احتمال توقف عمل شبكة الإنترنيت، يوضح الدكتور قيمش بأن
"هذا أمر مستحيل أن يحدث تماما، لكن لو افترضنا حدوث ذلك، فهذا يعني أن مشاكل كثيرة ستحدث في العالم، وهناك اختلافات في الآراء بهذا الخصوص، فالرأي الأول يقول إن العالم سيعود إلى العصر الحجري واستحالة العيش دونها، فيما الرأي الآخر يعتبر أنه لن يحدث شيئا، سوى العودة إلى حياتنا السابقة".
أيام قرطاج السينمائية في طبعتها الـ 33 والسعودية ضيف الشرف
انطلقت، هذا الأسبوع، في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وسط العاصمة التونسية، الدورة الـ 33 لأيام قرطاج السينمائية التي تتواصل فعالياتها حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
إدارة المهرجان اختارت "السينما السعودية" لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعن هذه المشاركة، حدّثتنا مخرجة الأفلام السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية ، السيدة هند الفهد وقالت لــ"صدى الحياة":
"إن مشاركتنا في هذا المهرجان مهمة جدّا، فكما تعلمون مهرجان قرطاج من أهم المهرجانات العريقة والقيمة فنيّا، وبالتالي المشاركة فيه بأفلام سعودية تعرض للجمهور التونسي، وأيضا كون المملكة بلد ضيف في هذه الدورة من المهرجان، فهذا يمكّن من أن تكون هناك رؤية أوسع لبلادنا من خلال السينما والفنون وجوانب كثيرة يتم عرضها خلال أيام قرطاج السينمائي، ودعيني أشير إلى أن كثير من الفرق في صناعة الفيلم السعودي هم من التونسيين".
التفاصيل في الملف الصوتي....