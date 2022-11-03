https://sputnikarabic.ae/20221103/الاختراع-الذي-غير-وجه-التاريخ-البشري-هل-ممكن-الاستغناء-عنه-اليوم-1069793143.html

الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم

الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم

مواضيع اليوم: "الإنترنت" الاختراع الذي نقل العالم إلى مكان آخر افتراضي. أيام قرطاج السينمائية في طبعتها الثالثة والثلاثين. وفاة المؤلف والأديب المصري بهاء... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T14:02+0000

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2022-11-03T14:02+0000

راديو

صدى الحياة

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الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم الاختراع الذي غير وجه التاريخ البشري... هل ممكن الاستغناء عنه اليوم

حول هذا الموضوع، الخبير التقني الجزائري، في مجال الرقمنة والإعلام الآلي، الدكتور إبراهيم الخليل قيمش لبرنامج "صدى الحياة":وفيما يخص احتمال توقف عمل شبكة الإنترنيت، يوضح الدكتور قيمش بأنأيام قرطاج السينمائية في طبعتها الـ 33 والسعودية ضيف الشرفانطلقت، هذا الأسبوع، في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وسط العاصمة التونسية، الدورة الـ 33 لأيام قرطاج السينمائية التي تتواصل فعالياتها حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.إدارة المهرجان اختارت "السينما السعودية" لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعن هذه المشاركة، حدّثتنا مخرجة الأفلام السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية ، السيدة هند الفهد وقالت لــ"صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي....

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2022

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فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

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