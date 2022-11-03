عربي
https://sputnikarabic.ae/20221103/البنتاغون-الإدارة-الأمريكية-توافق-على-بيع-فنلندا-صواريخ-موجهة-للأنظمة-الصاروخية-1069771883.html
البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية
البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية
أعلنت وكالة التعاون العسكري الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع فنلندا 400 صاروخ موجه للأنظمة الصاروخية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T05:02+0000
2022-11-03T05:02+0000
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102933/98/1029339883_0:153:2200:1391_1920x0_80_0_0_f57bdb738133400b9e1976cd112d378e.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، "تعتزم فنلندا استخدام هذه المنتجات الدفاعية لتجديد الترسانات الوطنية، وتعزيز قدرات الدفاع البري والجوي للجناح الشمالي لأوروبا".وأضافت، "تجديد الترسانات الوطنية له أهمية بالغة للدفاع وقدرة الردع الفنلندية فيما يتعلق بالوضع الصعب في قطاع الأمني بأوروبا".ويدور الحديث حول صواريخ "جي إم إل آر إس" في الإصدارين "إم 30" و"إم 31"، بقيمة 535 مليون دولار.وأرسلت الوكالة، التي تدخل في هيكلية وزارة الدفاع الأمريكية، الإخطار اللازم إلى الكونغرس. مؤكدا على أن بيع هذه الصواريخ لن يعيد موازنة القوى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221028/ستولتنبرغ-يقول-إن-الوجود-الروسي-يتزايد-في-أقصى-الشمال-1069566968.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102933/98/1029339883_0:0:2200:1651_1920x0_80_0_0_1f81cff865146676b51a7e9995ca8723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا
فنلندا

البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية

05:02 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة التعاون العسكري الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع فنلندا 400 صاروخ موجه للأنظمة الصاروخية.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، "تعتزم فنلندا استخدام هذه المنتجات الدفاعية لتجديد الترسانات الوطنية، وتعزيز قدرات الدفاع البري والجوي للجناح الشمالي لأوروبا".
وأضافت، "تجديد الترسانات الوطنية له أهمية بالغة للدفاع وقدرة الردع الفنلندية فيما يتعلق بالوضع الصعب في قطاع الأمني بأوروبا".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
ستولتنبرغ يقول إن الوجود الروسي يتزايد في أقصى الشمال
28 أكتوبر, 09:45 GMT
ويدور الحديث حول صواريخ "جي إم إل آر إس" في الإصدارين "إم 30" و"إم 31"، بقيمة 535 مليون دولار.
وأرسلت الوكالة، التي تدخل في هيكلية وزارة الدفاع الأمريكية، الإخطار اللازم إلى الكونغرس. مؤكدا على أن بيع هذه الصواريخ لن يعيد موازنة القوى في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала