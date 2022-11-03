https://sputnikarabic.ae/20221103/البنتاغون-الإدارة-الأمريكية-توافق-على-بيع-فنلندا-صواريخ-موجهة-للأنظمة-الصاروخية-1069771883.html
البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية
البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية
أعلنت وكالة التعاون العسكري الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع فنلندا 400 صاروخ موجه للأنظمة الصاروخية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T05:02+0000
2022-11-03T05:02+0000
2022-11-03T05:02+0000
فنلندا
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، "تعتزم فنلندا استخدام هذه المنتجات الدفاعية لتجديد الترسانات الوطنية، وتعزيز قدرات الدفاع البري والجوي للجناح الشمالي لأوروبا".وأضافت، "تجديد الترسانات الوطنية له أهمية بالغة للدفاع وقدرة الردع الفنلندية فيما يتعلق بالوضع الصعب في قطاع الأمني بأوروبا".ويدور الحديث حول صواريخ "جي إم إل آر إس" في الإصدارين "إم 30" و"إم 31"، بقيمة 535 مليون دولار.وأرسلت الوكالة، التي تدخل في هيكلية وزارة الدفاع الأمريكية، الإخطار اللازم إلى الكونغرس. مؤكدا على أن بيع هذه الصواريخ لن يعيد موازنة القوى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221028/ستولتنبرغ-يقول-إن-الوجود-الروسي-يتزايد-في-أقصى-الشمال-1069566968.html
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فنلندا
البنتاغون: الإدارة الأمريكية توافق على بيع فنلندا صواريخ موجهة للأنظمة الصاروخية
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أعلنت وكالة التعاون العسكري الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع فنلندا 400 صاروخ موجه للأنظمة الصاروخية.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة، "تعتزم فنلندا استخدام هذه المنتجات الدفاعية
لتجديد الترسانات الوطنية، وتعزيز قدرات الدفاع البري والجوي للجناح الشمالي لأوروبا".
وأضافت، "تجديد الترسانات الوطنية له أهمية بالغة للدفاع وقدرة الردع الفنلندية فيما يتعلق بالوضع الصعب في قطاع الأمني بأوروبا".
ويدور الحديث حول صواريخ "جي إم إل آر إس" في الإصدارين "إم 30" و"إم 31"، بقيمة 535 مليون دولار.
وأرسلت الوكالة، التي تدخل في هيكلية وزارة الدفاع الأمريكية، الإخطار اللازم إلى الكونغرس. مؤكدا على أن بيع هذه الصواريخ لن يعيد موازنة القوى في المنطقة.