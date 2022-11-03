https://sputnikarabic.ae/20221103/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-القبة-الحديدية-لصاروخ-تم-إطلاقه-من-قطاع-غزة-1069805239.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T20:14+0000
2022-11-03T20:14+0000
2022-11-03T20:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفاد أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه "متابعة لتفعيل صافرات الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من منطقة قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "وقد أُطلق صاروخ إعتراضي من منظومة القبة الحديدية، وعلى ما يبدو تم اعتراض القذيفة الصاروخية".وتابع "رصدت محاولة إطلاق ثلاث قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع، نتيجة لذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة فقط".
https://sputnikarabic.ae/20221103/تشييع-فلسطينيين-قتلا-بعملية-عسكرية-للجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-الغربية-1069803699.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة
20:14 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، اعتراض القبة الحديدية لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأفاد أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه "متابعة لتفعيل صافرات الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من منطقة قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف: "وقد أُطلق صاروخ إعتراضي من منظومة القبة الحديدية
، وعلى ما يبدو تم اعتراض القذيفة الصاروخية".
وتابع "رصدت محاولة إطلاق ثلاث قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع، نتيجة لذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة فقط".