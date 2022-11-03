https://sputnikarabic.ae/20221103/الحياد-العربي-من-الأزمة-الأوكرانية-ماذا-يعني-1069795143.html
الحياد العربي من الأزمة الأوكرانية... ماذا يعني
الحياد العربي من الأزمة الأوكرانية... ماذا يعني
نناقش في هذه الحلقة: مجلس الأمن الدولي يعارض فتح تحقيق في أنشطة أوكرانيا البيولوجية؛ القمة العربية تؤكد ضرورة العمل المشترك وحقوق الشعب الفلسطيني؛ نتنياهو ينجح... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:57+0000
2022-11-03T14:57+0000
2022-11-03T14:57+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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الحياد العربي من الأزمة الأوكرانية... ماذا يعني
الحياد العربي من الأزمة الأوكرانية... ماذا يعني
انتهت القمة العربية بتبني عدة نقاط أساسية منها التزام الحياد في الأزمة الأوكرانية، وعدم التدخل بين روسيا وأوكرانيا، فماذا يعني الحياد العربي؟عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي، أحمد زيدان بقوله لـ"حصاد الأسبوع":فشل في مجلس الأمن لكشف أنشطة أوكرانيا البيولوجيةعارض مجلس الأمن الدولي، طلب روسيا بفتح تحقيق حول الأنشطة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية، حيث لم يتمكن من تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، غالب صالح لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في التسجيل الصوتي ...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, حصاد الأسبوع, аудио
راديو, حصاد الأسبوع, аудио
الحياد العربي من الأزمة الأوكرانية... ماذا يعني
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مجلس الأمن الدولي يعارض فتح تحقيق في أنشطة أوكرانيا البيولوجية؛ القمة العربية تؤكد ضرورة العمل المشترك وحقوق الشعب الفلسطيني؛ نتنياهو ينجح في استعادة سدة رئاسة الحكومة؛ المستوطنون يمنعون المرأة الفلسطينية من الحياة؛ مأساة إنسانية في اليمن وسط صمت دولي.
انتهت القمة العربية بتبني عدة نقاط أساسية منها التزام الحياد في الأزمة الأوكرانية، وعدم التدخل بين روسيا وأوكرانيا، فماذا يعني الحياد العربي؟
عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي، أحمد زيدان بقوله لـ"حصاد الأسبوع":
"لرسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية كبيرة، والقادة العرب ثمنوا هذه الرسالة التي تدل على عمق العلاقات، والشراكة الاستراتيجية مع روسيا، ومبدأ الحياد هنا، معناه الحياد الإيجابي، أي عدم انخراط العرب في لعبة لا تصب بمصلحة المنطقة، ولا استقرار الدول، بل التوجه نحو إيجاد مخارج وحلول بعيدة عن المناورات الهامشية، والدول العربية تأثرت بالأزمة في موضوع الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، لذلك يسعى العرب لتجنب حدوث تداعيات كارثية، ومن هنا فإن الرسائل التي أرادوا إيصالها من موضوع الحياد واضحة تماما ولو أنها مشفرة".
فشل في مجلس الأمن لكشف أنشطة أوكرانيا البيولوجية
عارض مجلس الأمن الدولي، طلب روسيا بفتح تحقيق حول الأنشطة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية، حيث لم يتمكن من تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، غالب صالح لـ"حصاد الأسبوع":
"بالطبع لن يتمكن مجلس الأمن المسيطر عليه من قبل الغرب في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة تخشى معرفة حقيقة ما يجري هناك، وأنها وراء تمويل ودعم هذه المخابر البيولوجية، وهي التي أنشأتها، وأن روسيا كانت محقة تماما في بدء العملية العسكرية، ولها أسبابها الواقعية التي تنكشف تدريجيا، وهذا أيضا تكرار للسيناريو الذي حدث في سوريا، عندما كانت واشنطن تقوم بدعم الإرهابيين وتزويدهم بمواد كيميائية لاستخدامها ضد المدنيين واتهام الجيش بتنفيذها".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ...