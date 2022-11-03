https://sputnikarabic.ae/20221103/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-تزويد-بريطانيا-القوات-الأوكرانية-بغواصات-مسيرة-1069789773.html

الخارجية الروسية تكشف عن تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيرة

الخارجية الروسية تكشف عن تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن توفر معلومات لديها بتزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيّرة غير مأهولة وتورطها بالهجوم الأخير على أسطول... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T12:42+0000

2022-11-03T12:42+0000

2022-11-03T12:42+0000

روسيا

بريطانيا

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وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "فيما يتعلق بتقارير وزارة الدفاع الروسية حول تورط بريطانيا في الهجوم الإرهابي الذي وقع، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ضد سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونيرت إلى وزارة الخارجية الروسية".وأكدت الوزارة أن "أعمال المواجهة من قبل البريطانيين تنطوي على تهديد بتصعيد الموقف ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".وذكرت الوزارة أن "تعزيز التعاون البحري البريطاني الأوكراني يتم في إطار مجموعة التدريب المشتركة المتعددة الجنسيات تحت مسمى برنامج أوكرانيا".وأضاف بيان الخارجية: "على الساحل وفي منطقة البحر الأسود المحاذية لمدن أوديسا ونيكولاييف وأوشاكوف، وبمشاركة متخصصين بريطانيين، نفذت وحدات البحرية الأوكرانية تدريبات إنزال بحري تضمنت تفجيرا تدريبيا للأجسام (المعادية)".وختم البيان: "في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، قام البريطانيون بتدريب طواقم كاسحات الألغام التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن البحرية البريطانية نقلت أيضًا عددًا معينًا من الغواصات المسيرة إلى الجانب الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20221103/سفيرة-بريطانيا-لدى-موسكو-تغادر-الخارجية-الروسية-بعد-استدعائها-على-خلفية-الهجوم-في-سيفاستوبول-1069778673.html

https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تشير-لسعي-موسكو-إلقاء-الضوء-على-تورط-بريطانيا-بالتخطيط-للهجمات-الإرهابية-في-1069602973.html

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