https://sputnikarabic.ae/20221103/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-تزويد-بريطانيا-القوات-الأوكرانية-بغواصات-مسيرة-1069789773.html
الخارجية الروسية تكشف عن تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيرة
الخارجية الروسية تكشف عن تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيرة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن توفر معلومات لديها بتزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيّرة غير مأهولة وتورطها بالهجوم الأخير على أسطول... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T12:42+0000
2022-11-03T12:42+0000
2022-11-03T12:42+0000
روسيا
بريطانيا
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وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "فيما يتعلق بتقارير وزارة الدفاع الروسية حول تورط بريطانيا في الهجوم الإرهابي الذي وقع، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ضد سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونيرت إلى وزارة الخارجية الروسية".وأكدت الوزارة أن "أعمال المواجهة من قبل البريطانيين تنطوي على تهديد بتصعيد الموقف ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".وذكرت الوزارة أن "تعزيز التعاون البحري البريطاني الأوكراني يتم في إطار مجموعة التدريب المشتركة المتعددة الجنسيات تحت مسمى برنامج أوكرانيا".وأضاف بيان الخارجية: "على الساحل وفي منطقة البحر الأسود المحاذية لمدن أوديسا ونيكولاييف وأوشاكوف، وبمشاركة متخصصين بريطانيين، نفذت وحدات البحرية الأوكرانية تدريبات إنزال بحري تضمنت تفجيرا تدريبيا للأجسام (المعادية)".وختم البيان: "في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، قام البريطانيون بتدريب طواقم كاسحات الألغام التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن البحرية البريطانية نقلت أيضًا عددًا معينًا من الغواصات المسيرة إلى الجانب الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20221103/سفيرة-بريطانيا-لدى-موسكو-تغادر-الخارجية-الروسية-بعد-استدعائها-على-خلفية-الهجوم-في-سيفاستوبول-1069778673.html
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تشير-لسعي-موسكو-إلقاء-الضوء-على-تورط-بريطانيا-بالتخطيط-للهجمات-الإرهابية-في-1069602973.html
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روسيا, بريطانيا
الخارجية الروسية تكشف عن تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيرة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن توفر معلومات لديها بتزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بغواصات مسيّرة غير مأهولة وتورطها بالهجوم الأخير على أسطول البحر الأسود.
وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني
: "فيما يتعلق بتقارير وزارة الدفاع الروسية حول تورط بريطانيا في الهجوم الإرهابي الذي وقع، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ضد سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونيرت إلى وزارة الخارجية الروسية".
وتم إخطار السفيرة باحتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بالمشاركة النشطة للخبراء العسكريين البريطانيين في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك لغرض القيام بالعمليات التخريبية البحرية، وفي الوقت نفسه، تم تقديم حقائق ملموسة عن مثل هذا النشاط في لندن.
وأكدت الوزارة أن "أعمال المواجهة من قبل البريطانيين تنطوي على تهديد بتصعيد الموقف ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".
وأشير إلى أن مثل هذه الاستفزازات العدائية غير مقبولة وطُلب وقفها على الفور، وإلا فإذا استمرت مثل هذه الأعمال العدوانية المشحونة بالتورط المباشر في الصراع، فإن المسؤولية الكاملة عن عواقبها الكارثية وتزايد التوتر في العلاقات بين دولتينا ستقع بالكامل على الجانب البريطاني.
وذكرت الوزارة أن "تعزيز التعاون البحري البريطاني الأوكراني يتم في إطار مجموعة التدريب المشتركة المتعددة الجنسيات تحت مسمى برنامج أوكرانيا".
وأضاف بيان الخارجية: "على الساحل وفي منطقة البحر الأسود المحاذية لمدن أوديسا ونيكولاييف وأوشاكوف، وبمشاركة متخصصين بريطانيين، نفذت وحدات البحرية الأوكرانية تدريبات إنزال بحري تضمنت تفجيرا تدريبيا للأجسام (المعادية)".
في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من هذا العام، قرب بيرفومايسكي في مصب نهر دنيبر، وعلى بعد 3 كيلومترات جنوب مدينة أوتشاكوف، قام المدربون العسكريون البريطانيون (نحو 15 شخصًا) بتدريب القوات المسلحة لأوكرانيا على استخدام الغواصات غير المأهولة والمصممة لتدمير السفن.
وختم البيان: "في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، قام البريطانيون بتدريب طواقم كاسحات الألغام التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن البحرية البريطانية نقلت أيضًا عددًا معينًا من الغواصات المسيرة إلى الجانب الأوكراني
".